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中市新住民「你農我農」　體驗農業職能興趣

▲后里區戶政事務所邀新住民學員製作橘子果樹盆栽(圖／民政局提供2024.7.28)
▲后里區戶政事務所邀新住民學員製作橘子果樹盆栽(圖／民政局提供2024.7.28)

記者柳榮俊/台中報導

台中市后里區戶政事務所舉辦「113年新住民特色輔導專班-「你農我農」農業職能前導班」，帶領新住民走訪后里花卉農場、果園及乳牛牧場，並體驗梨枝嫁接、梨子秤重分類、橘子果樹盆栽種植，以及製作文心蘭水苔球和水晶花束等實作課程，讓新住民與后里在地有更深的連結。民政局長吳世瑋表示，期盼透過課程啟發新住民投入農業生產的興趣，提升新住民職業技能，增進就業競爭力，成為台灣未來的新動力。

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吳世瑋指出，后里區農作物以高接梨、柿子、巨峰葡萄、馬鈴薯和稻米為主，后里戶所此次攜手后里區農會、台中市青農聯誼會后里分會，精心規劃農業職能發展相關系列課程，提升新住民對農產品種植和乳牛畜牧管理的認識，感受后里在地產業特色魅力，藉此激發新住民從事農業工作的發展潛能，並活絡在地農業發展，對新住民及在地產能發展都有實質助益。


后里戶所表示，此次邀請后里區農會推廣部介紹清甜多汁、果肉細緻聞名的高接梨及柑橘家族的品種區分，並講解有機質肥料施肥、生長、採收、包裝、販售至市場、直銷宅配的經營流程，還有花農面臨缺工、市場潮流轉變，調整引進省工耐儲花卉種植品項相關行銷策略，讓新住民獲得相關農業知能及技能，增加新住民職涯發展的可能性。


后里戶所指出，此次課程吸引來自越南、菲律賓、印尼及泰國的新住民朋友報名參加，獲得熱烈響應。其中，印尼籍新住民安妮分享，來台5年，平日忙於看護的工作，對附近環境仍不太熟悉，參與課程讓她體驗到許多的第一次，像是第一次走在狹窄田梗路上、第一次製作文心蘭水苔球、第一次近距離欣賞身驅龐大、溫馴可愛的乳牛群，各種新體驗都讓她大開眼界。


后里戶所主任施勇全表示，感謝新住民家庭在炎熱的7月天熱情參加此次課程，並感謝后里區農會與台中市青農聯誼會后里分會協助安排各項農事體驗課程，以及市府法制局、后里區衛生所安排勞動法律權益和保健相關課程。此外，后里消防隊也安排民防與消防教育宣導課程，講解火災應變原則、液體滅火器操作示範、CPR急救教學及「越南語」發聲的住警器介紹使用，期盼透過多面向的課程安排，讓新住民早日融入、適應台灣生活。

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