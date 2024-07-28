颱風天泡水機車「千萬別發動」！若淹過腳踏板 專家：快牽去車行
上週凱米颱風帶來的豪雨造成了嚴重淹水災情，其中又以南部最為嚴重，不少人的機車來不及遷移到高處慘成「泡水車」。夏天是經常會受到颱風侵襲的季節，先學會泡水車常識超重要。小老婆汽機車資訊網總編輯Singer接受《NOWnews》採訪時表示，機車如果泡水，千萬別發動車子，如果一時手癢，恐要付好幾萬元維修費！
記者周淑萍/綜合報導
面對機車泡水應該怎麼做才能將荷包君的傷害將到最低，Singer表示：「如果積水的高度超過輪胎1/3，絕對不能發動機車。」他進一步解釋，因為只要發動，積在引擎內的水就可能將引擎室裡的零件炸開，導致機械造成破損。此外，水具有不可壓縮特性，因此當引擎零件遇到水之後就等於會遇到一個很大的阻力，所以要特別注意。
如果只是輕微泡水狀況，可以先將機車的引擎及相關配件清潔乾淨，基本上不用太多維修費用，但要是手癢發動泡水過後的機車，導致引擎進水，那維修費可就貴了不少，至少需要好幾萬元的維修費了。
此外有人提到，泡水車可以趁著好天氣放在太陽下曬1、2天，透過艷陽來曬乾車內的多餘的水分。泡水車曬太陽的自救法有效嗎？Singer認為如果是嚴重的泡水，可能幫助不到，因為如果一整台車都已經泡在水裡面，機車內有很多零件是在車體內部，要曬乾並不容易。
但如果是「輕微」狀況的機車泡水，或許還有幫助。他建議如果淹水高度在腳踏板以下，那就算是輕微狀況，可以在太陽底下曬一段時間再發動，但如果確定自己的車已經被淹過腳踏板，那就建議直接將車牽到車行處理。