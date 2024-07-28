台股高點跌約1成近修正滿足點　法人建議低接質優科技股

三大法人方面，外資週五大舉賣超846.46億元，成為台股第三大單日賣超金額；統計三大法人本週動向，投信持續站在買方，連續第8週回補台股，本週買超金額256.83億元，外資則是第3週調節，本週提款795.23億元，自營商連續減碼台股週數更是來到第9週，本週賣超339.3億元，三大法人合計賣超877.7億元。
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不過黃新迪分析，統計台股7月11日高點下跌以來，跌幅-9.31%，電子指數同期跌幅更是來到-12.24%，從歷史走勢分析，多頭時期的回檔幅度約為-10%，預估短線已來到修正滿足點，下週可密切留意美國重量級科技大廠財報表現。
黃新迪表示，目前S&P500企業累計公布第二季財報家數198家，其中獲利優於預期156家，比例為78.8%，下週預計將有179家企業發布財報，其中包括許多重量級指標公司，如蘋果、亞馬遜、微軟、AMD、Meta、高通、英特爾等，目前根據預估，美股整體獲利成長可望達到年增8%，若財報數據優於預期，可望提振美股投資情緒，有利指數表現。
黃新迪提醒，隨著時間越來越接近美國總統大選，從近4次美國總統大選經驗分析，選前一個月美股往往呈現走弱回檔，本次仍須留意大選前的魔咒，不過選後終將回歸基本面，包括對於AI技術進步對產業與需求的提升，以及美國就業與景氣的變化，都將左右美股表現並進一步牽動台股相關供應鏈股價。
至於選股方面，黃新迪認為，隨著股價回檔，優質標的投資價值浮現，建議以2025年成長性高、具成長動能的半導體、電腦週邊、電子零組件為主，可以特別著墨半導體封測、測試介面、設備等族群。