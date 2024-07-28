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台股高點跌約1成近修正滿足點　法人建議低接質優科技股

▲PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪建議，建議選股要以2025年成長性高、具備成長動能的半導體、電腦週邊、電子零組件為主。（圖／NOWnews資料照）
▲PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪建議，建議選股要以2025年成長性高、具備成長動能的半導體、電腦週邊、電子零組件為主。（圖／NOWnews資料照）

記者林則澄／台北報導

今年第3號颱風「凱米」過境台灣導致停班停課，連帶台股跟著休市兩天，美股在此期間重挫，並以科技股為重災區。台股週五（26日）開盤後就出現補跌效應，早盤一度大跌近千點，終場指數重挫752.63點，成為台股史上單日第2大跌點，跌幅-3.29%，雖然跌破季線但守在22000點之上，收盤價22119.21點。統計本週3個交易日加權指數下挫-3.28%，跌點750.05點，週線連二黑。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，台股已自高點跌約10%而且接近修正滿足點，建議選股著墨明年成長性高的半導體封測、測試介面、設備等族群。
 
三大法人方面，外資週五大舉賣超846.46億元，成為台股第三大單日賣超金額；統計三大法人本週動向，投信持續站在買方，連續第8週回補台股，本週買超金額256.83億元，外資則是第3週調節，本週提款795.23億元，自營商連續減碼台股週數更是來到第9週，本週賣超339.3億元，三大法人合計賣超877.7億元。

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黃新迪指出，近期全球市場大幅波動，自從美國總統候選人川普遭槍擊之後，又遇到美國總統拜登宣布退選，轉而支持賀錦麗，提振民主黨整體民調回升，選舉再度出現不確定性，加上美國超級財報週部分指標企業財報表現差強人意，兩大科技股Google與特斯拉本週公布財報後股價表現弱勢，導致市場由AI族群領跌，原本盤面樂觀的情緒跟著轉向，短線上台股須提防技術面修正壓。

不過黃新迪分析，統計台股7月11日高點下跌以來，跌幅-9.31%，電子指數同期跌幅更是來到-12.24%，從歷史走勢分析，多頭時期的回檔幅度約為-10%，預估短線已來到修正滿足點，下週可密切留意美國重量級科技大廠財報表現。

黃新迪表示，目前S&P500企業累計公布第二季財報家數198家，其中獲利優於預期156家，比例為78.8%，下週預計將有179家企業發布財報，其中包括許多重量級指標公司，如蘋果、亞馬遜、微軟、AMD、Meta、高通、英特爾等，目前根據預估，美股整體獲利成長可望達到年增8%，若財報數據優於預期，可望提振美股投資情緒，有利指數表現。

黃新迪提醒，隨著時間越來越接近美國總統大選，從近4次美國總統大選經驗分析，選前一個月美股往往呈現走弱回檔，本次仍須留意大選前的魔咒，不過選後終將回歸基本面，包括對於AI技術進步對產業與需求的提升，以及美國就業與景氣的變化，都將左右美股表現並進一步牽動台股相關供應鏈股價。

至於選股方面，黃新迪認為，隨著股價回檔，優質標的投資價值浮現，建議以2025年成長性高、具成長動能的半導體、電腦週邊、電子零組件為主，可以特別著墨半導體封測、測試介面、設備等族群。

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