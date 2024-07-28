2024台灣新聞攝影大賽　NOWnews榮獲4項大獎！

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台灣新聞攝影協會舉辦的「2024台灣新聞攝影大賽」今上午於納豆劇場舉行頒獎典禮暨分享會，《NOWnews今日新聞》在這次的「2024台灣新聞攝影大賽」一舉囊括4項大獎，包括：「一般新聞類」的第二名及優選、「圖文特寫類」第三名以及「網路影音新聞類」第二名，堪稱是網路媒體大贏家。
平面攝影是新聞的靈魂 葉政勳蟬聯獲獎
台灣新聞攝影大賽由台灣新聞攝影協會主辦，每年都由業界資深攝影評論家、資深視覺藝術家及專業學者擔任評審團，以公開方式評選年度優異新聞攝影作品。今天出席代表頒獎的評審團為黃子明、黃建亮、吳政璋老師，都是長期從事攝影、影像及電影工作的專業人士。
此次《NOWnews今日新聞》攝影記者葉政勳，一口氣拿下3項大獎，他在去年就獨得2項大獎肯定，包括「一般新聞類」優選獎及「藝術娛樂類」優選獎，今年又斬獲「一般新聞類」的第二名及優選、「圖文特寫類」第三名共3項大獎，表現相當搶眼。他也感謝評審對於作品的認同，未來會持續拍出更多更好的作品，「感謝評審們的肯定，更要謝謝信任我的公司和長官們，因為有他們的支持我才能放手大膽的在新聞現場拍攝紀錄。」
NOWnews致力於深度報導 專題影音引人入勝
《NOWnews今日新聞》專題專案中心主任陳采沂表示，今日新聞專題中心長期致力於深度新聞報導，記錄值得關注的事件及背後的現象，感謝評審的肯定，讓我們有繼續努力堅持的動力。
陳采沂表示，非常感謝主辦單位給予NOWnews共4項大獎的肯定，其中「重磅追蹤」專題也拿下影音類的第二名，這是新的斬獲，「感謝評審的肯定，讓我們有繼續努力堅持的動力。」未來也會繼續製作更多優質的報導。
2024台灣新聞攝影大賽獎項共有：年度最佳新聞攝影作品集、年度最佳新聞攝影作品、一般新聞類、突發新聞類、當代熱點類、體育新聞類、自然環境與科技類、藝術文化與娛樂新聞類、圖文特寫類、肖像類、系列照片、系列照片之當代熱點以及網路影音新聞類共13