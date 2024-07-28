小勞勃道尼不是鋼鐵人！「超狂反派」回歸漫威宇宙 影迷全嗨翻
今年59歲的好萊塢巨星小勞勃道尼，因主演漫威電影宇宙中《鋼鐵人》、《復仇者聯盟》等系列電影廣為人知，他扮演的「鋼鐵人」英雄角色，在《復仇者聯盟：終局之戰》劃下句點，令影迷傷心不已；今（28）日漫威Comic-Con活動上，小勞勃道尼驚喜現身，宣布未來將以「末日博士」（Doctor Doom）反派角色回歸系列演出。
記者黃雅琪／綜合報導
漫威Comic-Con今日宣布驚人喜訊，舞台上一名戴著「末日博士」面具的綠衣男子，突然間從人群中站向前、掀開帽子和面具，台下影迷們瘋狂尖叫歡呼不已，原來此人正是昔日英雄「鋼鐵人」小勞勃道尼，這回他將以「末日博士」維克多馮杜姆（Victor Von Doom）的身分，回歸漫威電影。
「末日博士」維克多馮杜姆是漫威漫畫中的一位反派人物，出身在拉托維尼亞（Latveria），學習了大量的魔法與科技，由於一次實驗意外而毀容，所以給自己戴了一張金屬面具。末日博士是「驚奇4超人」的最大宿敵，他同時亦是蜘蛛人、鋼鐵人、奇異博士、X戰警、制裁者、刀鋒戰士和復仇者聯盟的對手。
事實上，小勞勃道尼要演出「末日博士」早有傳聞，今日正式官宣角色之後，他本人也在Instagram開心發文說：「新的面具，新的任務！」照片中他手上拿著末日博士面具、穿著綠色戰袍開心自拍，預告回歸漫威電影2026年《復仇者聯盟：世界末日》、2027年《復仇者聯盟：秘密戰爭》演出。