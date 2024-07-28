凱米重創南部　賴清德屏東勘災宣布全品項農損補助

中市二手袋回收站　議員批政策「環保噱頭」

▲議員陳俞融指出，二手袋回收站位置隱蔽，成效不彰(圖／陳俞融提供2024.7.28)
▲議員陳俞融指出，二手袋回收站位置隱蔽，成效不彰(圖／陳俞融提供2024.7.28)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府自108年推動二手袋循環回收站迄今累計設置264處，其設站後提供民眾捐出不織布袋、紙袋及乾淨塑膠袋等二手袋回收及讓消費者有需求時可以借用等服務。市議員陳俞融表示，儘管市府以環保為名推行此政策，但實際執行卻問題重重，成效不彰，讓這項原本看起來很美好的政策淪為「環保噱頭」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳俞融指出，根據市府提供的數據，全市已累計設置264處二手袋循環回收站，其中包括販賣業門市225處、學校9處、公部門7處、公有市場21處及私有市場2處。然而，她實地走訪部分二手袋回收站後發現許多亂象，例如許多回收箱內的二手袋實際上是由店家自行放置，而非來自民眾捐贈，降低了計畫的實際意義。


陳俞融說，更甚者，有些店家的回收站位置隱蔽，缺乏適當的宣傳和指引，使得民眾即使想要參與回收，也根本找不到回收站；還有連鎖店家僅張貼告示而未實際放置回收箱，流於形式；更有部分公有市場僅在特定時段放置回收站，大幅降低了使用率。


陳俞融更發現，由於推廣不力，即便加入計畫的店家，仍會於結帳時優先詢問顧客購買新購物袋，而非推薦顧客使用回收站的二手袋，不但與回收再利用計畫宗旨背道而馳，更與設置於一旁的二手袋回收站形成了諷刺的對比。


陳俞融指出，許多二手袋回收站點的回收箱內部空無一物，顯示出回收站的成效遠未達到預期。市府在初次設置回收站時有詢問店家關於二手袋的回收狀況，但之後便完全交由業者自行管理，顯示市府根本無法掌握設站後的二手環保袋回收及利用成效。


陳俞融表示，台中市需要的是真正能落實、讓民眾受惠的環保措施，而不是虛有其表的「環保噱頭」，她要求市府重新檢討二手袋循環回收站的執行方式，並提出具體改善計畫，包括加強宣導、優化回收站位置、定期檢核使用情況等，確保這項政策能真正促進環保袋的回收與再利用，而不是淪為徒具形式的政績工程。


環保局長陳宏益說，謝謝議員提出這些問題，也的確還有很多細節有待進一步調整，市府也希望有更多店家支持推動，市府會針對一些細節再努力推動。

凱米颱風雨勢沙鹿積水　盧秀燕：全力檢討防汛措施

中市新住民「你農我農」　體驗農業職能興趣

5米高五色鳥現蹤台中 　中央公園公共藝術超吸睛

全台799處易肇事路口　中市63處年底前改善完成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生