漫畫小說品牌MOJOIN漫博亮相！名作者現身力挺　火熱人氣擠爆現場

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MOJOIN首度插旗漫博，不僅佈置《三個不結婚的女人》雜誌風裝置，《妖怪五星好評》、《叛逆玩家》等作品金句拍照區也是必拍打卡點。攤位現場更提供閱讀服務，BL、溫馨療癒、台灣原創等系列，讓粉絲輕鬆暢讀。
漫博首兩日，MOJOIN連載作者謝東霖、日下棗、子詡驚喜現身展區，感受網站全新閱讀體驗，並簽名互動、拍照打卡，展現極高親和力。其中，甫推出《妖怪五星好評》的謝東霖第一次登場漫博，特別與粉絲推薦以咖啡廳為背景的新作，笑說「因為喜歡香味及咖啡館的氛圍，所以才會選這個場所當作品的舞台。」他也表示這部喜劇作品有搞笑、有反差，希望粉絲能來漫博，拍得開心、看得開心。
神仙共演！霹靂大亂鬥 談無慾大戰凜雪鴉
MOJOIN 不斷嘗試翻玩跨域內容，今年初與霹靂國際多媒體聯手合作推出《肥羊重生後：無慾·無敵》彩色條漫，目前已經累積近10萬閱讀數。漫博期間， MOJOIN 打造《肥羊重生後：無慾·無敵》拍照裝置，且公開《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 4》上線合作消息，展出談無慾和凜雪鴉戲偶。
昨（27）日戲偶上台活靈活現跟殤不患、凜雪鴉、蠍瓔珞、蔑天骸、談無慾coser對打，熱鬧非凡、搶抓粉絲眼球。舞台活動結束後，各coser們也親切地與粉絲合照，為大家留下難忘的記憶。
MOJOIN本次參展2024漫博，為人氣IP打造全新面貌，期待為讀者帶來次次驚喜，為台灣的創作圈注入一股新的能量。即日起至7月29日在漫博MOJOIN攤位，按讚追蹤拍照打卡就可以拿IP香氛片。趕緊把握活動最後2天，一睹台灣原創的魅力，感受嶄新的漫畫小說閱讀體驗。