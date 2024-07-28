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漫畫小說品牌MOJOIN漫博亮相！名作者現身力挺　火熱人氣擠爆現場

▲MOJOIN《肥羊重生後：無慾·無敵》在漫博的見面會盛況空前，粉絲力爆棚。（圖／MOJOIN提供）
▲MOJOIN《肥羊重生後：無慾·無敵》在漫博的見面會盛況空前，粉絲力爆棚。（圖／MOJOIN提供）

家庭消費中心／綜合報導

橘子集團旗下漫畫、小說品牌「MOJOIN」積極孵育原創內容，攜手跨域IP，翻玩有趣故事。近日前進「2024漫畫博覽會」，攜旗下原創漫畫、小說作品一同參展，打造超吸睛裝置。平台連載作者謝東霖、日下棗、子詡到場支持，現場分享許多創作趣事。霹靂IP改編漫畫《肥羊重生後：無慾·無敵》打造全方位體驗，於MOJOIN攤位現場展出人氣戲偶談無慾、凜雪鴉外，昨（27）日策畫系列coser舞台活動與粉絲同歡，人氣引爆漫博現場。

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人氣作家現身　力挺MOJOIN
MOJOIN首度插旗漫博，不僅佈置《三個不結婚的女人》雜誌風裝置，《妖怪五星好評》、《叛逆玩家》等作品金句拍照區也是必拍打卡點。攤位現場更提供閱讀服務，BL、溫馨療癒、台灣原創等系列，讓粉絲輕鬆暢讀。

▲MOJOIN現場為粉絲準備體驗螢幕，可以輕鬆閱讀漫畫、小說。（圖／MOJOIN提供）
▲MOJOIN現場為粉絲準備體驗螢幕，可以輕鬆閱讀漫畫、小說。（圖／MOJOIN提供）
漫博首兩日，MOJOIN連載作者謝東霖、日下棗、子詡驚喜現身展區，感受網站全新閱讀體驗，並簽名互動、拍照打卡，展現極高親和力。其中，甫推出《妖怪五星好評》的謝東霖第一次登場漫博，特別與粉絲推薦以咖啡廳為背景的新作，笑說「因為喜歡香味及咖啡館的氛圍，所以才會選這個場所當作品的舞台。」他也表示這部喜劇作品有搞笑、有反差，希望粉絲能來漫博，拍得開心、看得開心。

▲人氣作家日下棗老師與作品雜誌風相框合影相當開心。（圖／MOJOIN提供）
▲人氣作家日下棗老師與作品雜誌風相框合影相當開心。（圖／MOJOIN提供） 
▲子詡老師特別來漫博現場看《肥羊重生後：無慾·無敵》拍照裝置。（圖／MOJOIN提供）
▲子詡老師特別來漫博現場看《肥羊重生後：無慾·無敵》拍照裝置。（圖／MOJOIN提供）
▲MOJOIN大手謝東霖老師推出《妖怪五星好評》新作與粉絲分享。（圖／MOJOIN提供）
▲MOJOIN大手謝東霖老師推出《妖怪五星好評》新作與粉絲分享。（圖／MOJOIN提供）
神仙共演！霹靂大亂鬥　談無慾大戰凜雪鴉
MOJOIN 不斷嘗試翻玩跨域內容，今年初與霹靂國際多媒體聯手合作推出《肥羊重生後：無慾·無敵》彩色條漫，目前已經累積近10萬閱讀數。漫博期間， MOJOIN 打造《肥羊重生後：無慾·無敵》拍照裝置，且公開《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 4》上線合作消息，展出談無慾和凜雪鴉戲偶。

昨（27）日戲偶上台活靈活現跟殤不患、凜雪鴉、蠍瓔珞、蔑天骸、談無慾coser對打，熱鬧非凡、搶抓粉絲眼球。舞台活動結束後，各coser們也親切地與粉絲合照，為大家留下難忘的記憶。

MOJOIN本次參展2024漫博，為人氣IP打造全新面貌，期待為讀者帶來次次驚喜，為台灣的創作圈注入一股新的能量。即日起至7月29日在漫博MOJOIN攤位，按讚追蹤拍照打卡就可以拿IP香氛片。趕緊把握活動最後2天，一睹台灣原創的魅力，感受嶄新的漫畫小說閱讀體驗。

▲殤不患、凜雪鴉、蠍瓔珞、蔑天骸、談無慾五位coser蒞臨MOJOIN漫博攤位。（圖／MOJOIN提供）
▲殤不患、凜雪鴉、蠍瓔珞、蔑天骸、談無慾五位coser蒞臨MOJOIN漫博攤位。（圖／MOJOIN提供）

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