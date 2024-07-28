小S在女兒畢業典禮上喊「以妳為榮」！Elly傳1句話她秒閉嘴

小S（徐熙娣）和許雅鈞婚後育有3個女兒，大女兒Elly已經高中畢業，即將前往美國讀書，時尚的外型也讓她登上許多雜誌、廣告，完全遺傳了媽媽的好基因，不過小S近來卻在節目《小姐不熙娣》中抱怨，她去參加女兒畢業典禮時，興奮地在台下大喊，結果女兒卻毫無反應，也不跟她揮手，事後還在家族群組傳訊息制止她，讓她傻眼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 小S在節目中爆料，之前去參加大女兒Elly的畢業典禮，由於女兒上台領獎，她興奮地在台下大叫：「Elly, I'm so proud of you！（我以妳為榮）」沒想到Elly不但面無表情，甚至完全不跟她揮手，後來收到女兒傳到家族群組的訊息：「Mom, please don't yell, please！（請不要大叫）」小S看了傻眼：「她都有聽到，她覺得很丟臉。」許雅鈞看到訊息就說：「為什麼？這是一個直得慶祝的日子，讓媽媽叫。」但小S後來就沒有再尖叫，安靜的錄影。▲小S在女兒畢業典禮上大喊，結果女兒傳訊息到家族群組，要她別大叫。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）Elly申請上美國名校南加州大學和柏克萊加州大學的商學院，即將開啟美國留學生活，小S之前就曾透露，想向《小姐不熙娣》請假半年到美國陪女兒，但節目最多只給請1個月，小S也預計陪Elly去10天。小S的大女兒Elly、二女兒Lily都仙氣十足，小女兒許老三則是古靈精怪，女兒們也都很有自己的想法，小S之前就分享，一家人暑假時到新加坡旅遊，但她只有曬出獨照，因為如果要PO全家福，每個小孩都有自己的意見，開玩笑說：「老娘覺得就Po我自己一個人就好，反正我最受歡迎。」小S二女兒Lily被品牌終止合作！一句話「英文是母語」惹怒陸網友小S活46年最醜影片曝光！許老三也被出賣 母女「臉部扭曲變形」小S出遊吐「無法PO全家福」只放獨照！無奈原因曝光釣出家長心聲小S女兒Lily「撞臉張員瑛」！超美畫面流出 粉絲驚：太美了