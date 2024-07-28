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奧運男籃／日本決勝節慘遭德國海放！渡邊雄太點出原因是「體能」

▲前NBA日籍球星渡邊雄太，在奧運男籃項目率領日本交手世界冠軍德國，半場打完僅落後個位數，但在末節氣力放盡，賽後受訪點出關鍵原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NBA日籍球星渡邊雄太，在奧運男籃項目率領日本交手世界冠軍德國，半場打完僅落後個位數，但在末節氣力放盡，賽後受訪點出關鍵原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

日本男籃打出半場好球！日本男籃昨（27）日晚間睽違48年重返奧運，首戰交手B組的世界盃冠軍德國，半場結束僅以8分落後，超乎外界的賽前預期。下半場嘗試緊跟比分，但德國在決勝節猛攻內線，日本防線完全崩盤，最終以77：97的20分差距輸球。日本隊內前NBA球星渡邊雄太在受訪時，直言身材劣勢導致體能消耗過多，是比分在決勝節遭到海放的主要原因

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▲日本男籃在2024年巴黎奧運的首場比賽面對世界冠軍德國隊，雖然激戰3節緊咬比數，但最終仍以77：97敗下陣來。「Wagner兄弟」Moritz Wagner和Franz Wagner這一場比賽合砍37分11籃板。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男籃在2024年巴黎奧運的首場比賽面對世界冠軍德國隊，雖然激戰3節緊咬比數，但最終仍以77：97敗下陣來。「Wagner兄弟」Moritz Wagner和Franz Wagner這一場比賽合砍37分11籃板。（圖／美聯社／達志影像）
展現纏鬥意志　渡邊雄太：上半場有成長

面對強敵德國，日本雖然開局就陷入落後局面，一度遭到德國拉開分差，但在第二節中段展現精彩攻防轉換，些微拉近比分，在半場結束時，維持著個位數的分差。日本在第三節展現纏鬥意志，但仍落後到13分，最終在決勝節還是抵擋不住德國隊在禁區的猛攻，吞下小組賽第1敗

在日本媒體《Basket Count》的報導中，渡邊雄太在賽後受訪表示：「我覺得我們在上半場確實展現了有成長的實力，這給了我很大的鼓舞。但是下半場，為了應對他們身高和力量上的優勢，在防守上消耗了太多體能，這是我們值得反省的地方。」

小組賽硬仗連連　下場交手法國雙塔

渡邊雄太在今年6月時遭遇左小腿拉傷，本場是復出後的第2戰，單場13投6中拿下16分，看似復原狀況相當不錯。不過球隊雙核心之一的八村壘，雖然拿下全隊最高20分，但命中率不理想，總共19投僅4中，下場比賽能否找回準頭，將會影響日本隊的晉級之路。

日本在B組小組賽的賽程可以說是硬仗連連，敗給德國之後，將面對同樣在B組，且擁有「雙塔」Victor Wembanyama以及Rudy Gobert的法國隊

對於下一戰的備戰狀況如何，渡邊雄太在訪問中說道：「法國隊一定會用高度來決勝負，面對如此高大的對手，我們只能用平面進攻來對抗。」並語帶熱血的表示：「因為身高的劣勢，如果停下腳步就完了，對我們來說，透過快節奏的進攻讓對方感到疲憊是很重要的。

▲效力洛杉磯湖人的日籍球星八村壘，在巴黎奧運男籃為日本隊出賽，首戰雖然攻下全場最高的20分，但命中率僅有2成1。（圖／美聯社／達志影像）
▲效力洛杉磯湖人的日籍球星八村壘，在巴黎奧運男籃為日本隊出賽，首戰雖然攻下全場最高的20分，但命中率僅有2成1。（圖／美聯社／達志影像）

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