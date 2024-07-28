奧運男籃／日本決勝節慘遭德國海放！渡邊雄太點出原因是「體能」

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面對強敵德國，日本雖然開局就陷入落後局面，一度遭到德國拉開分差，但在第二節中段展現精彩攻防轉換，些微拉近比分，在半場結束時，維持著個位數的分差。日本在第三節展現纏鬥意志，但仍落後到13分，最終在決勝節還是抵擋不住德國隊在禁區的猛攻，吞下小組賽第1敗。
在日本媒體《Basket Count》的報導中，渡邊雄太在賽後受訪表示：「我覺得我們在上半場確實展現了有成長的實力，這給了我很大的鼓舞。但是下半場，為了應對他們身高和力量上的優勢，在防守上消耗了太多體能，這是我們值得反省的地方。」
小組賽硬仗連連 下場交手法國雙塔
渡邊雄太在今年6月時遭遇左小腿拉傷，本場是復出後的第2戰，單場13投6中拿下16分，看似復原狀況相當不錯。不過球隊雙核心之一的八村壘，雖然拿下全隊最高20分，但命中率不理想，總共19投僅4中，下場比賽能否找回準頭，將會影響日本隊的晉級之路。
日本在B組小組賽的賽程可以說是硬仗連連，敗給德國之後，將面對同樣在B組，且擁有「雙塔」Victor Wembanyama以及Rudy Gobert的法國隊。
對於下一戰的備戰狀況如何，渡邊雄太在訪問中說道：「法國隊一定會用高度來決勝負，面對如此高大的對手，我們只能用平面進攻來對抗。」並語帶熱血的表示：「因為身高的劣勢，如果停下腳步就完了，對我們來說，透過快節奏的進攻讓對方感到疲憊是很重要的。」
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