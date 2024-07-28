營建廢棄物四處亂竄　議員建議「填海造陸」

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李天生指出，依環保局統計，近3年接獲民眾陳情棄置營建廢棄物，總計共434件，分別是111年度180件，112年度205件，113年度1至4月49件，其中經稽查違規屬實裁處73件，裁處金額共685萬6,640元，另外涉及刑責移送78件，在移送案件中，廢棄物來源為本地的共61件，外來的共4件，外來與本地皆有的共13件。
李天生表示，近年來營建廢棄物入侵嚴重，本市各河川、山區、農田等地，不時查獲類似案件，值得大家關心；此外，目前本市建築工地約3,000處，產生的營建賸餘土石方，數量驚人，外界質疑現有土石方資源堆置處理場不敷使用，造成營建廢棄物無處可去，四處亂竄。
李天生建議，市府應採用科技執法，加強取締，有效阻止營建廢棄物入侵；同時主張比照臺北港，同意將營建剩餘土石方運往台中港「填海造陸」，提供更多元廢棄物處理管道，解決廢棄物無處可去的困擾。
市府環保局表示，近年來「北廢南運」日漸增加，並且有全省串連及集團化犯罪趨勢，目前協調檢警環等單位，採取區域聯防方式共同合力打擊，分別在各高速公路、快速道路進出匝道裝設監視器，並動用無人機等科技設備，即時掌握狀況，同時不定期辦理夜間攔檢，全面制止廢棄物入侵，取締成果已經顯著提升。
市府都發局強調，本市計有40多家砂石場，並輔導成立10家合法土資場，足夠收容餘土，目前每月辦理土資場土石方總量查核管制，每季進行現地稽查作業，土資場並無飽和情事；此外，聯合市府各機關加強稽查取締，制止營建廢棄物及營建剩餘土石方非法傾倒掩埋，並要求賸餘土石方運送車輛裝置GPS，追蹤管制餘土流向，多管其下，防杜環境汙染。
都發局說明，有關填海造陸，台中市營建賸餘土石方質地良好，進場後業者會逕行交易，去化沒有問題，至於能否送往台中港填海造陸，由於填海造陸和一般道路工程狀況不同，涉及問題眾多，還沒有研議定案。