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颱風「凱米」雨彈襲台！公路局：13處道路段受災　多數7月底搶通

▲交通部公路局統計，截至今日仍有13處省道路段尚待搶通。圖為南投縣水里鄉台16線24K+500（民和路段），由於發生路基流失雙向無法通行。（圖／翻攝自交通部公路局網站）
▲交通部公路局統計，截至今日仍有13處省道路段尚待搶通。圖為南投縣水里鄉台16線24K+500（民和路段），由於發生路基流失雙向無法通行。（圖／翻攝自交通部公路局網站）

記者林則澄／台北報導

颱風「凱米」過境台灣，也為各地帶來強風豪雨，交通部公路局今（28）日統計，仍有13處省道路段受災，其中9處預計7月底可恢復通行，還有4處等到8月初至中旬才能排除災情。公路局提醒民眾，用路人如非必要請勿進入山區道路，也請注意氣象資訊與道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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公路局指出，道路災阻路段共有10處，其中趕在今日搶通的有高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，由於路基下陷道路無法通行、高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋），由於土石流掩埋道路無法通行，以及高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950（旗南三路路段），由於土石流佔用南下車道，北上車道單線雙向通行；趕在後天搶通的有宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800（米摩登路段），由於邊坡坍方阻斷、花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，由於多處土石流阻斷。

除此之外，公路局表示，預計7月31日搶通的有高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），由於多處坍方落石無法通行、高雄市六龜區台27線20K+700（六津橋），由於土石流道路無法通行、高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通，以及高雄市桃源區台20線99K+100（復興路段），由於路基掏空單線雙向通行。

至於等到8月初至中旬才能排除災情，公路局提到，高雄市那瑪夏區台29線4K+500（達卡努瓦路段），由於發生路基坍滑道路無法通行、南投縣水里鄉台16線24K+500（民和路段），由於發生路基流失雙向無法通行，以及高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔），0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，還有高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺無法通行。

公路局呼籲，颱風豪雨過後，山區道路仍易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路人如非必要請勿進入山區道路，並請注意氣象資訊與道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

📌一、道路災阻路段10處
1.宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800(米摩登路段)，邊坡坍方阻斷，預計7月30日下午５時時排除。 
2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，預計7月30日下午5時搶通。
3.南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路基流失，雙向無法通行，預計8月5日中午12時排除。
4.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，土石流掩埋，道路無法通行，預計7月28日下午5時搶通。
5.高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8月17日下午5時搶通。
6.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，多處坍方落石無法通行，預計7月31日上午8時開放通行並恢復正常管制機制。
7.高雄市六龜區台27線20K+700(六津橋)，土石流，道路無法通行，預計7月31日下午6時搶通。
8.高雄市那瑪夏區台29線4K+500(達卡努瓦路段)，發生路基坍滑，道路無法通行，預計8月2日上午8時搶通。
9.高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計7月28日中午12時搶通。
10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8月10日下午5時搶通。

📌二、道路災情3處
1.高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7月31日下午6時搶通。
2.高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)，路基掏空，單線雙向通行，預計7月31日下午6時搶通。
3.高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950(旗南三路路段)，土石流，佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計7月28日下午3時搶通。

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