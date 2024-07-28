奧運擊劍／「小林志玲」江旻憓奪金！身材超出眾還是史丹佛高材生

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現年30歲的香港擊劍好手江旻憓，生涯曾代表香港出戰仁川、雅加達亞運，並各拿下一面銅牌，2019年更二度在擊劍世界盃奪得金牌，同年3月躍升世界排名第一，幫助香港擊劍隊締造新里程碑。而上屆東京奧運個人賽江旻憓最終則是在8強戰上提前落敗，無緣搶下獎牌，本屆巴黎奧運總算讓她盼到個人生涯首面奧運獎牌，甚至還是一面金牌。
如今江旻憓不但拿下了本屆巴黎奧運香港代表隊的第一面金牌，也拿下了香港奧運史上的第三面金牌，她成為繼1996年亞特蘭大奧運李麗珊的滑浪風帆金牌、2021年東京奧運張家朗男子鈍劍金牌之後，第3位奪下金牌的香港運動員。
江旻憓身材外貌皆出眾 被港媒封為小林志玲
江旻憓不僅在擊劍賽場上表現亮眼，同時她的身材與外型也相當出眾，在香港當地也是一名相當具有人氣的運動員。她的身高達178公分，且拍攝的某些角度激似女星林志玲，2人笑起來的相似度頗高，也因此被許多港媒封為是「小林志玲」。
而不僅如此，江旻憓在課業方面也表現得相當出色，她大學期間就讀於美國名校史丹佛大學，大學畢業後則考上中國人民大學法律碩士，2021年又攻讀香港中文大學法律博士課程，可說是文武雙全。
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