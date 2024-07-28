巴黎奧運／詹皇率美國今日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

奧運擊劍／「小林志玲」江旻憓奪金！身材超出眾還是史丹佛高材生

▲巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽賽事，來自香港的好手「小林志玲」江旻憓，今（28）日台灣時間凌晨在冠軍戰上擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），成功奪下金牌，也是香港隊史第3面金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽賽事，來自香港的好手「小林志玲」江旻憓，今（28）日台灣時間凌晨在冠軍戰上擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），成功奪下金牌，也是香港隊史第3面金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運擊劍女子個人銳劍比賽賽事，來自香港的好手「小林志玲」江旻憓，今（28）日台灣時間凌晨在冠軍戰上順利擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），成功奪得金牌，這不但是香港隊本屆巴黎奧運的第一面金牌，同時江旻憓也是繼滑浪風帆好手李麗珊、男子鈍劍好手張家朗之後，第3位奪下奧運金牌的香港運動員。而身高達178公分的江旻憓，事實上還是畢業於美國史丹佛大學的高材生，可謂是文武雙全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江旻憓終奪奧運首面獎牌　還是一面金牌

現年30歲的香港擊劍好手江旻憓，生涯曾代表香港出戰仁川、雅加達亞運，並各拿下一面銅牌，2019年更二度在擊劍世界盃奪得金牌，同年3月躍升世界排名第一，幫助香港擊劍隊締造新里程碑。而上屆東京奧運個人賽江旻憓最終則是在8強戰上提前落敗，無緣搶下獎牌，本屆巴黎奧運總算讓她盼到個人生涯首面奧運獎牌，甚至還是一面金牌。

如今江旻憓不但拿下了本屆巴黎奧運香港代表隊的第一面金牌，也拿下了香港奧運史上的第三面金牌，她成為繼1996年亞特蘭大奧運李麗珊的滑浪風帆金牌、2021年東京奧運張家朗男子鈍劍金牌之後，第3位奪下金牌的香港運動員

江旻憓身材外貌皆出眾　被港媒封為小林志玲

江旻憓不僅在擊劍賽場上表現亮眼，同時她的身材與外型也相當出眾，在香港當地也是一名相當具有人氣的運動員。她的身高達178公分，且拍攝的某些角度激似女星林志玲，2人笑起來的相似度頗高，也因此被許多港媒封為是「小林志玲」。

而不僅如此，江旻憓在課業方面也表現得相當出色，她大學期間就讀於美國名校史丹佛大學，大學畢業後則考上中國人民大學法律碩士，2021年又攻讀香港中文大學法律博士課程，可說是文武雙全。

▲江旻憓外貌相當出眾，身高達178公分，她也是在香港當地相當具有人氣的運動員。。（圖／取自江旻憓臉書）
▲江旻憓外貌相當出眾，身高達178公分的她，是在香港當地相當具有人氣的運動員。（圖／取自江旻憓臉書）
▲江旻憓外貌相當出眾，身高達178公分，她也是在香港當地相當具有人氣的運動員。（圖／取自江旻憓臉書）
▲江旻憓在課業方面也表現得相當出色，她大學畢業於美國名校史丹佛大學。（圖／取自江旻憓臉書）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運男籃／日本決勝節慘遭德國海放！渡邊雄太點出原因是「體能」

奧運羽球／「麟洋配」擊敗日本組合！小林優吾賽後嘆：感到很膽怯

奧運拳擊／吳詩儀直接晉級8強！奈及利亞對手「藥檢沒過」遭禁賽

奧運趣聞／慘了！婚戒掉進塞納河　義大利跳高金牌教你怎麼哄老婆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代