中市過馬路要刷條碼　交通局設「地板紅綠燈」

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交通局長葉昭甫表示，投影式紅綠燈不占空間，投影器設備採附掛在號誌燈桿的設計，施工和維護容易，可隨著交通號誌紅綠燈變換，行人穿越道前出現紅色與綠色「光條」，對疏忽交通號誌的用路人，增加一道提醒的光源，提供更多穿越馬路的引導，也讓公車、汽車駕駛人能在夜間行駛時，從地上的紅綠燈光影，注意到有行人穿越人行道。
「台中市試辦投影式紅綠燈，近來成為網路討論度與話題性最高的紅綠燈。」交通局指出，繼推出「人走來燈亮起」創新感應式照明的交通設施，新設計夜間登場的投影式紅綠燈也掀起網友好奇，有民眾妙問「斑馬線出現紅、綠色光條，是過馬路要刷條碼用的嗎？」經了解功用後，稱讚對用路人警示有助益，紅色光條投射地面，行人應停止通行；綠色光條顯示時，即可安心走行人穿越道，營造友善的通行環境。
葉昭甫說，投影式紅綠燈有如地面舖設「發光嵌燈2.0版」，首度運用在路口的交通號誌，既不必大興土木，也避免囿於土地使用問題，自去年12月開始試辦至今近8個月，獲民眾好評，後續會評估在適宜地點推動，朝向商圈等行人多的入口。此兼具環保與科技的紅綠燈，發揮在交通設施的光影特色，使紅綠燈提示效果加倍。
北區邱厝里長高敏裕表示，學士路和健行路附近，因有中國醫藥大學附設醫院與演藝場所中山堂，當地商圈熱鬧，人流車潮多，讓穿越人行道的用路人，不只能察覺紅綠燈交通號誌變化，連腳下都有投影式紅綠燈；不僅感受交通局照顧行人穿越馬路安全的用心，也希望過馬路常滑手機的民眾要注意，不要當低頭族，專心過馬路。
葉昭甫提及，投影式紅綠燈施作和運用原理，是在交通號誌桿建置投影設施，其安裝技術嚴謹之處，在於從上方往下投影時，紅、綠光條位置須與斑馬線相符，提供民眾方便辨識交通號誌。投影式紅綠燈與行人號誌燈同步變換，目前學士路與健行路通行秒數為51秒，到最後12秒倒數秒數時，投影式紅綠燈會閃示燈號，讓用路人了解是否適合通行。若評估秒數不夠，籲請等下次再通過，切勿搶快；如果時間有餘裕，盡速快步穿越人行道。