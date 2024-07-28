高市府全面動員　今午前完成搶救民宅地下室積淹水

我是廣告 請繼續往下閱讀
以往颱風導致的大樓地下室積淹水，往往需要將近或超過10日以上才能完全抽空，主因在於抽水機具協調、配置以及運作時間等較為分散。水利局長蔡長展表示，此次高市府全力大作戰，在3天、72小時內連續進行抽水作業，由區公所、水利局、國軍弟兄搭配負責大小不同的淹水場地，所有大型移動式抽水機盡出，加上中、小型抽水機總共300多台，在今天中午前完成所有積水地下室的抽水工作。
高市府為服務受災大樓的住戶，也在現場成立前進指揮所與服務中心，全程監控抽水作業並發放緊急物資給需要的居民。許多民眾與里長、民意代表到現場關切，感謝市府團隊辛勞盡責。高雄市議員張博洋還在臉書PO文，表示「隨著抽水樓層越深，工作環境越困難，國軍弟兄除了要在伸手不見五指的空間工作，還得同時承受油式抽水機排出的廢氣以及在密閉空間濃濃的汽油味，非常辛苦！感謝高雄市消防局，出動『消防排煙車』支援！」
高市府副秘書長王啟川則也說，因地下室抽水會產生一氧化碳濃度過高，因此緊急請消防局調派大型排煙車支援。
此外，由於桃源區明霸克露便橋及那瑪夏台29線被凱米颱風帶來豪大雨沖斷，市長陳其邁今早陪同交通部長李孟諺前往桃源及台29線視察搶通作業，特別請秘書長郭添貴一早率三噸物資進入那瑪夏勘災；由於週一上班日將到來，三位副市長也分頭前往各行政區慰問市民，並協助災後復原。