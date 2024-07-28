凱米重創南部　賴清德屏東勘災宣布全品項農損補助

高市府全面動員　今午前完成搶救民宅地下室積淹水

▲經過市府與國軍、台電不分晝夜連續72小時抽水，僅三民區2棟大樓因地下室面積較大、且現場抽水作業環境較不易作業，今天中午前全數完成。(圖／高市府提供)
▲經過市府與國軍、台電不分晝夜連續72小時抽水，僅三民區2棟大樓因地下室面積較大、且現場抽水作業環境較不易作業，今天中午前全數完成。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

凱米颱風造成高雄市三民、左營、鼓山等區多處大樓地下室嚴重積水，總計大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟，經過市府與國軍、台電不分晝夜連續72小時抽水，目前已完成抽水374棟，僅三民區2棟大樓因地下室面積較大、且現場抽水作業環境較不易作業，今（28）日中午前全數完成。高市府強調，下一階段將全力進行災後復原、通盤檢討並強化應變措施，持續因應極端氣候帶來的挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市長陳其邁表示，交通局、民政局在大樓地下室完成抽水、復電後，協助受災區民接著要處理泡水車輛問題。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁表示，交通局、民政局在大樓地下室完成抽水、復電後，協助受災區民接著要處理泡水車輛問題。(圖／高市府提供)
市長陳其邁表示，交通局、民政局在大樓地下室完成抽水、復電後，受災區民接著要處理泡水車輛，要協調民間拖吊業者給予車主協助，交通局也立即跟教育局協調，將鄰近2間國中小學的校園開放供移置車輛暫時停放。

▲因地下室抽水會產生一氧化碳濃度過高，因此緊急請消防局調派大型排煙車支援。(圖／高市府提供)
▲因地下室抽水會產生一氧化碳濃度過高，因此緊急請消防局調派大型排煙車支援。(圖／高市府提供)
以往颱風導致的大樓地下室積淹水，往往需要將近或超過10日以上才能完全抽空，主因在於抽水機具協調、配置以及運作時間等較為分散。水利局長蔡長展表示，此次高市府全力大作戰，在3天、72小時內連續進行抽水作業，由區公所、水利局、國軍弟兄搭配負責大小不同的淹水場地，所有大型移動式抽水機盡出，加上中、小型抽水機總共300多台，在今天中午前完成所有積水地下室的抽水工作。

高市府為服務受災大樓的住戶，也在現場成立前進指揮所與服務中心，全程監控抽水作業並發放緊急物資給需要的居民。許多民眾與里長、民意代表到現場關切，感謝市府團隊辛勞盡責。高雄市議員張博洋還在臉書PO文，表示「隨著抽水樓層越深，工作環境越困難，國軍弟兄除了要在伸手不見五指的空間工作，還得同時承受油式抽水機排出的廢氣以及在密閉空間濃濃的汽油味，非常辛苦！感謝高雄市消防局，出動『消防排煙車』支援！」

高市府副秘書長王啟川則也說，因地下室抽水會產生一氧化碳濃度過高，因此緊急請消防局調派大型排煙車支援。

此外，由於桃源區明霸克露便橋及那瑪夏台29線被凱米颱風帶來豪大雨沖斷，市長陳其邁今早陪同交通部長李孟諺前往桃源及台29線視察搶通作業，特別請秘書長郭添貴一早率三噸物資進入那瑪夏勘災；由於週一上班日將到來，三位副市長也分頭前往各行政區慰問市民，並協助災後復原。

凱米重創高雄　陳其邁建議總統高市即日農產業全品項救助

視察麻豆小埤里　黃偉哲向協助救災消防人員深深一鞠躬

凱米颱風豪雨引治水口水　高市府：經得起檢視

凱米颱風災後重建　康裕成感謝軍民跨部門合作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生