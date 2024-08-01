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8月追星／最美新娘泫雅來了！宇多田光、aespa「一起降臨台灣」

▲泫雅（左起）、aespa、宇多田光將於8月初、月中接力來台會粉絲，使得週末大巨蛋、林口體育館、台北小巨蛋各地熱鬧非凡。（圖／泫雅IG、aespa IG、宇多田光X）
▲泫雅（左起）、aespa、宇多田光將於8月初、月中接力來台會粉絲，使得週末大巨蛋、林口體育館、台北小巨蛋各地熱鬧非凡。（圖／泫雅IG、aespa IG、宇多田光X）

記者陳雅蘭／綜合報導

8月追星行程表出爐！「準新娘」泫雅是本月打頭陣來台的韓國藝人，她將在8月3日登上台北大巨蛋表演；月中則有「日本女神」宇多田光和「南韓女神」aespa，2組人馬恰巧都於同一天在台舉辦演唱會，演出門票全數售罄，魅力非凡。《NOWnews今日新聞》為大家整理8月來台的日本、韓國藝人行程表，一起來看看吧！

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▲8月來台日本、南韓藝人行程資訊大公開。（圖／希林國際、ONINN ASIA、UNION PICTURES、TRE 台北國際成人展、微樂客 WillMusic、iMe TW、得藝室策劃、大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、Live Nation Taiwan 理想國、遠雄創藝、D-SHOW、海日娛樂、FU Entertainment、LA RUE 文創設計、Urban RooT 城市之根音樂、蜜蜂工房創藝有限公司）
▲8月來台日本、南韓藝人行程資訊大公開。（圖／希林國際、ONINN ASIA、UNION PICTURES、TRE 台北國際成人展、微樂客 WillMusic、iMe TW、得藝室策劃、大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、Live Nation Taiwan 理想國、遠雄創藝、D-SHOW、海日娛樂、FU Entertainment、LA RUE 文創設計、Urban RooT 城市之根音樂、蜜蜂工房創藝有限公司）
泫雅、龍俊亨今年1月認愛，從朋友晉升戀人才半年，7月初就宣布將於10月結婚，從情侶升格夫妻，十分趕進度。泫雅變成人妻前，將於8月3日來台，出席《中華職棒 中信兄弟球團「K歌主題日」》登上大巨蛋表演，她也是首位登上該場地的南韓女歌手，話題滿滿。

月中的台北、桃園也是熱鬧非凡，當紅女團aespa首次在台開唱，「不試水溫」一次在林口體育館舉辦3場演唱會，要從8月9日唱到11日，萬張門票早已完售；撞期開唱的還有「日本女神」宇多田光，這是她首度來台，同樣「不用試水溫」一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，8月10日、11日的2場2萬張門票也已售罄，人氣相當旺。

日本、韓國藝人8月來台詳細行程表：

📍泫雅《中華職棒 中信兄弟球團「K歌主題日」》
時間：8月3日（六）17：05
地點：台北大巨蛋

📍EPEX粉絲見面會
時間：8月4日（日）14：00、19：00
地點：WESTAR

📍朱豪粉絲見面會
時間：8月4日（日）14：00、18：00
地點：Hana 花漾展演空間

📍《晚安大小姐》ASMRZ田中雪男快閃表演
時間：8月4日（日）19：00
地點：台北西門町漢中街與峨嵋街口廣場

📍TRE 台北國際成人展
出席：河北彩伽、明里紬、涼森玲夢、鈴村愛里、小宵虎南、新有菜、櫻空桃、紗倉真菜、七澤米亞、石川澪
時間：8月9日（五）～8月11日（日）09：00－18：00
地點：南港展覽館2館1樓

📍PURPLE KISS演唱會
時間：8月9日（五）19：00
地點：Legacy Taipei

📍aespa演唱會
時間：
8月09日（五）19：30
8月10日（六）19：00
8月11日（日）18：00
地點：林口體育館

📍方藝潭演唱會
時間：8月10日（六）18：00
地點：WESTAR

📍Lacuna演唱會
時間：8月10日（六）19：00
地點：Legacy Taipei

📍MIRANI、BLASÉ演唱會
時間：8月10日（六）20：00
地點：Clapper Studio

📍宇多田光演唱會
時間：8月10日（六）17：00、8月11日（日）17：00
地點：台北小巨蛋

📍Super Junior演唱會
時間：
8月16日（五）19：30
8月17日（六）19：00
8月18日（日）18：00
地點：台北小巨蛋

📍平野綾演唱會
時間：8月16日（五）19：00
地點：Clapper Studio

📍NCT道英演唱會
時間：8月16日（五）19：30
地點：臺北流行音樂中心

📍SHINee成員Key演唱會
時間：8月17日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心 海音館

📍金聖圭演唱會
時間：8月17日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心

📍MAMAMOO輝人演唱會
時間：8月24日（六）17：00、8月25（日）16：00
地點：高雄流行音樂中心 海音館

📍金惠奫粉絲見面會
時間：8月24日（六）18：00
地點：台大綜合體育館1樓

📍DKB演唱會
時間：8月25日（日）16：00
地點：Clapper Studio

📍THE FRANK VOX演唱會
時間：8月25（日）18：00
地點：Hana 花漾展演空間

📍拼盤演唱會《ECO L!VE CONCERT》
出席：少女時代太妍、MAMAMOO玟星、BTOB、NXD
時間：8月31日（六）18：00
地點：高雄巨蛋

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