8月追星／最美新娘泫雅來了！宇多田光、aespa「一起降臨台灣」

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月中的台北、桃園也是熱鬧非凡，當紅女團aespa首次在台開唱，「不試水溫」一次在林口體育館舉辦3場演唱會，要從8月9日唱到11日，萬張門票早已完售；撞期開唱的還有「日本女神」宇多田光，這是她首度來台，同樣「不用試水溫」一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，8月10日、11日的2場2萬張門票也已售罄，人氣相當旺。
日本、韓國藝人8月來台詳細行程表：
📍泫雅《中華職棒 中信兄弟球團「K歌主題日」》
時間：8月3日（六）17：05
地點：台北大巨蛋
📍EPEX粉絲見面會
時間：8月4日（日）14：00、19：00
地點：WESTAR
📍朱豪粉絲見面會
時間：8月4日（日）14：00、18：00
地點：Hana 花漾展演空間
📍《晚安大小姐》ASMRZ田中雪男快閃表演
時間：8月4日（日）19：00
地點：台北西門町漢中街與峨嵋街口廣場
📍TRE 台北國際成人展
出席：河北彩伽、明里紬、涼森玲夢、鈴村愛里、小宵虎南、新有菜、櫻空桃、紗倉真菜、七澤米亞、石川澪
時間：8月9日（五）～8月11日（日）09：00－18：00
地點：南港展覽館2館1樓
📍PURPLE KISS演唱會
時間：8月9日（五）19：00
地點：Legacy Taipei
📍aespa演唱會
時間：
8月09日（五）19：30
8月10日（六）19：00
8月11日（日）18：00
地點：林口體育館
📍方藝潭演唱會
時間：8月10日（六）18：00
地點：WESTAR
📍Lacuna演唱會
時間：8月10日（六）19：00
地點：Legacy Taipei
📍MIRANI、BLASÉ演唱會
時間：8月10日（六）20：00
地點：Clapper Studio
📍宇多田光演唱會
時間：8月10日（六）17：00、8月11日（日）17：00
地點：台北小巨蛋
📍Super Junior演唱會
時間：
8月16日（五）19：30
8月17日（六）19：00
8月18日（日）18：00
地點：台北小巨蛋
📍平野綾演唱會
時間：8月16日（五）19：00
地點：Clapper Studio
📍NCT道英演唱會
時間：8月16日（五）19：30
地點：臺北流行音樂中心
📍SHINee成員Key演唱會
時間：8月17日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心 海音館
📍金聖圭演唱會
時間：8月17日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
📍MAMAMOO輝人演唱會
時間：8月24日（六）17：00、8月25（日）16：00
地點：高雄流行音樂中心 海音館
📍金惠奫粉絲見面會
時間：8月24日（六）18：00
地點：台大綜合體育館1樓
📍DKB演唱會
時間：8月25日（日）16：00
地點：Clapper Studio
📍THE FRANK VOX演唱會
時間：8月25（日）18：00
地點：Hana 花漾展演空間
📍拼盤演唱會《ECO L!VE CONCERT》
出席：少女時代太妍、MAMAMOO玟星、BTOB、NXD
時間：8月31日（六）18：00
地點：高雄巨蛋