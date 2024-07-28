FEniX現身漫博！「李承隆慶生」粉絲擠爆會場 近距離接觸掀尖叫
偶像男團FEniX由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、Max（徐彭臒）及李承隆組成，男孩們從選秀節目《原子少年》出道，擁有超高人氣。今（28）日FEniX現身漫博的「橘子嘉年華」，一連唱跳多首夯曲，更抽5位幸運粉絲上台互動，全場擠到水泄不通，尖叫聲不斷，由於今日剛好碰上成員李承隆的生日，成員和粉絲還一同為他慶生。
記者吳昕蓓／台北報導
FEniX一連演出多首歌曲，更不吝嗇第一次公開演唱新歌〈DIE FOR YOU〉，全場氣氛嗨到最高點，少年們卻也熱到汗流浹背，在受訪時頻頻拭汗，讓主持人忍不住開玩笑：「男生可以用香汗淋漓來形容嗎？」不僅如此，團員中有3位都是7月壽星，包括夏浦洋、Max及李承隆，其中李承隆更是當日壽星，因此寵粉的少年們特別發了慶生手幅給粉絲。
李承隆也被團員cue要現場自己唱生日快樂歌，讓他十分無奈，吐槽哪有人生日還要自己唱歌的，卻還是開金嗓，簡單的生日快樂歌被他唱得更有質感，也讓團員笑虧：「我們是FEniX，我們還有其他歌，不是只會唱生日快樂歌」，頓時讓全場笑翻，最後粉絲和團員也一起祝福他生日快樂。
由於曹家齊有一隻特別喜歡的泰迪熊玩偶，因此有粉絲特別買了和偶像同款的熊熊，帶來和曹家齊相見歡，讓曹家齊又驚又喜，興奮到拿著熊熊不放，粉絲也透露，這是在賣場中看到的最後一隻泰迪熊玩偶，很幸運的被她買下，之前就和曹家齊說過自己有同款熊熊，由於偶像想看，這次才會帶來，十分用心。