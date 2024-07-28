金荷娜收下「3791億公公遺產」！河畔擁吻Rain浪漫告白：我需要你
韓劇女王金荷娜、南韓天王Rain（鄭智薰）主演Disney+全新復仇大戲《紅天鵝》，成為近期最熱門的浪漫動作韓劇。金荷娜飾演的豪門媳婦吳婉秀，逐漸被痴心守護的帥氣保鑣Rain所感動，兩人在河畔上的遊艇內擁吻表明心意；金荷娜收下公公遺產16兆韓元（約新台幣3791億元），大膽示愛Rain：「我需要你！」他霸總魂上身喊話：「妳願意當我的女人嗎?」讓人看得臉紅心跳。
記者黃雅琪／綜合報導
《紅天鵝》最新一集結尾揭曉，集團已故會長的遺囑內容，會長竟然捨棄妻子朴美蘭、兩個充滿野心的兒子，決定將16兆韓元的遺產全都託付給金荷娜飾演的媳婦吳婉秀，再度掀起軒然大波！同時也預告吳婉秀在危機四伏的財團鬥爭內，處境會更為危險。
金荷娜與Rain日前接受韓媒專訪，提到對彼此的第一印象，紛紛直呼：「真的是見到了偶像！」金荷娜首先表示：「Rain在舞台上非常酷，但私底下很親切，沒想到我能夠親眼見到一位巨星。」
Rain則笑稱，金荷娜年紀輕輕就出道，並且成為少女偶像：「金荷娜是我這一代高中生的夢中情人，每個人都會收藏以她為封面的雜誌、照片，我記得第一次在雜誌上看到她，覺得非常驚訝，這個神祕又美麗的女子是誰？如今終於在片場遇到她，而她不僅善良又敬業，總是準備充分。」