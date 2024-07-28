仁武地區校園勘災　李懷仁：防範積水退後防疫消毒

凱米颱風來襲造成學校災損，高雄市副市長李懷仁關心校園颱風後安全，颱風後已陸續到多所學校勘災，今（28）日上午與教育局長吳立森到仁武地區勘查灣內、登發國小校園災後復原情況。李懷仁表示，市府全力支援校園災損復健，也請校園提早防疫消毒，維護師生健康。
記者陳美嘉／高雄報導
灣內國小校長鄭永祥說，凱米颱風來襲造成學校四周積水，尤以地下室停車場水淹情形嚴重，不少空調與配電箱遇雨損壞。昨天經過國軍弟兄與教育局協助學校復原，並調撥抽水機，地下室水已漸退；另外校舍安全此次颱風所幸並未受到影響，會與校內同仁們總動員，加快投入清理工作，包括清運與清除樹枝傾倒等，讓校園逐漸恢復安全環境。
登發國小校長范秋芬指出，學校同仁們連續多日來投入校園復原，目前最迫切部分包括地下室積水、室外頂樓漏水情形嚴重，已經加快抽水修復。圍牆內傾倒大樹今天可以全部清除完畢，讓居民颱風後可以進出學校運動，讓校園活動安全無虞。
李懷仁說，高雄市校園在颱風後已積極迅速恢復，在積水消退後，也請學校、教育局提早進行防疫消毒，整體清消申請消毒物資等期程也要提早，市府會全力協助。李懷仁提醒，防疫工作務必提高警覺總動員，避免登革熱病媒孳生，保障校園師生健康。