奧運籃球／美國、塞爾維亞今晚對決！球評李亦伸預言：美國贏15分

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資深球評李亦伸在節目上，首先談到美國男籃日前交手塞爾維亞的熱身賽，「美國隊上次熱身賽贏了塞爾維亞26分，這場比賽首節雙方打得勢均力敵，但這場熱身賽其實塞爾維亞並沒有用全力打。美國隊在這場比賽攻防兩端上都表現得很出色，贏26分是他們的基本盤，而比賽第二節、第三節成功拉開比分，也是美國隊應該要有的表現。」
直言今晚是美男籃考驗 塞爾維亞威脅性高
但李亦伸也直言，今晚的比賽將再度交手塞爾維亞，對於美國隊而言會是一個滿大的考驗，「如今到了奧運預賽，我相信塞爾維亞不會這麼輕易地就把勝利拱手讓人。塞爾維亞的中鋒Nikola Jokic，他還是有能夠穩定軍心的力量，另外就是在熱身賽的時候，射手Bogdan Bogdanovic並沒有打，所以今晚的比賽對於美國隊來講，會是滿大的考驗。」
「他們（塞爾維亞）對於美國隊的威脅，甚至可能比加拿大、德國、法國等隊更大，同時可能更具有競爭力，所以這場比賽對於2隊而言，會是很重要的指標，尤其是對於美國隊。」
李亦伸最後也表示，今晚美國男籃應該贏15-18分是沒有問題的，「我覺得這場對上塞爾維亞的比賽，美國隊應該能贏15-18分是沒有問題的，這是他們應該要有的基本盤。在冠軍戰上美國大概也能贏個15分左右，不管對到的是哪一支球隊，除非他們真的表現得很失常，或者是對手有超乎水準的表現。」李亦伸如此說到。
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