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夏天不防曬恐「快速變老、皮膚癌」！挑選防曬乳先看「3種標示」

▲夏天防曬不只為了防止曬黑，更重要的是防止肌膚受傷、抗老防癌。中國民眾為了防曬，還出現「臉基尼」這種商品。（圖／翻攝自微博）
▲夏天防曬不只為了防止曬黑，更重要的是防止肌膚受傷、抗老防癌。中國民眾為了防曬，還出現「臉基尼」這種商品。（圖／翻攝自微博）

家庭消費中心／綜合報導

盛夏期間防曬若未落實，皮膚真的會受傷。醫師說，紫外線分為UVA、UVB及UVC等3波段，其中UVC能量最強，但幾乎全被臭氧層吸收，僅有UVA及UVB會影響皮膚，老化主要是由UVA造成，其他如曬傷、癌化等，則為UVB效應，提醒使用防曬產品，記得比較與此2波段有關的SPF、★號或＋號等重要標示。

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台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師張華景說，最常見的皮膚癌症為基底細胞癌、鱗狀上皮細胞癌及黑色素細胞癌，三種皆與長期、過度陽光暴露高度相關，因紫外線會傷害皮膚角質細胞中遺傳物質去氧核醣核酸（DNA），若損傷超過細胞修復能力，便會造成基因突變、癌化。

▲陽光中紫外線對於人類皮膚的不良影響。（圖／北醫提供）
▲陽光中紫外線對於人類皮膚的不良影響。（圖／北醫提供）
此外，由於UVA會直達皮膚真皮層，破壞膠原蛋白的生成並促進分解，導致皮膚鬆弛及皺紋產生，所以有效的防曬，不但能防癌並可抗老。

張華景指出，防曬可分為物理性遮蔽及防曬劑，前者是使用帽子、陽傘或衣物遮蔽，但因UVA可穿過玻璃窗，因此待在室內或車內仍建議適度防曬；至於口罩，其實防曬力非常弱，並不建議作為臉部防曬工具。

針對防曬劑，張華景則說，主成分包括物理性及化學性，其中物理性包含二氧化鈦及氧化鋅，其只會附著於皮膚表層，利用物理特性降低紫外線傷害，優點是適合皮膚敏感者使用，缺點是質地較為厚重且泛白；至於化學性防曬，成分相當多元，但需要時間才能被表皮吸收，因此塗抹完30分鐘內不建議曝曬陽光。目前市面上多數產品，常是搭配物理性及化學性防曬成分製成的混合型防曬劑。

▲防曬塗抹均勻相當重要，像是噴霧型的就要特別在用手掌抹勻。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲化學性防曬成分需要時間吸收，塗抹完30分鐘內不建議曝曬陽光。（圖／記者鍾怡婷攝）
張華景表示，正確選擇防曬劑是避免不良陽光反應的重要技巧，產品的防曬係數標示包括針對UVB的SPF（SunProtectionFactor）值，台灣目前規定SPF上限為50（超過50標示為50+／plus），與針對UVA防禦效果的★號（BootsStarRating）或＋號（ProtectiongradeofUVA,PA），★號或＋號愈多代表防護力愈高，民眾可依日常曝曬陽光的強度、時間選擇產品。

張華景提醒，正確的防曬劑用量是肌膚每平方公分要有2毫克，不過一般人往往用量不足，建議使用高防曬係數的防曬乳彌補，而一般防曬乳使用後，僅需以洗面乳清潔即可，但用的若是具防水效果的產品，則記得應使用卸妝品。

▲吃下正確的營養素，有助於防曬及美白肌膚。（示意圖／取自photo AC）
▲過度陽光暴露恐造成基因突變、癌化，外出需做好防曬動作。（示意圖／取自photo AC）

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