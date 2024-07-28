漫博會今還是擠爆！預估19萬人進場　芙莉蓮、排球少年福袋完售

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人潮就能帶來買氣，向來最為搶手的福袋，今年業者即便加碼加量，不少熱門大作都已經賣光光，根據《NOWnews》實際和多家出版社確認，部分商品目前都已經完售，且經過詢問都不會再補貨，提醒民眾，想買的商品如果在缺貨名單中，就別多跑一趟去人擠人了。
🟡木棉花完售福袋，不再補貨
▪︎葬送的芙莉蓮 藍牙耳機款
▪︎葬送的芙莉蓮 寶箱怪款
▪︎轉生史萊姆
🟡羚邦集團完售福袋，不再補貨
▪︎藍色監獄
▪︎遊戲人生
▪︎天官賜福
▪︎烏野高校
▪︎音駒高校
🟡台灣角川完售商品，不再補貨
▪︎《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (8)》 (限定版)+(特裝版)
▪︎《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (9.5)》 (特裝版)
▪︎《義妹生活 (9)》 (限定版)+(特裝版)
▪︎《扮裝男孩情竇未開 (1)》 (特裝版)
▪︎《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》電競滑鼠墊B
▪︎《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》會場限定 拼圖式立牌
▪︎《約會大作戰》會場限定 拼圖式立牌
贈品已全數贈完品項
▪︎「25週年紀念一番賞抽獎活動」
▪︎「艾莉涼夏區」艾莉拇指扇
▪︎420滿額贈 25週年色紙（單張）
▪︎900滿額贈 PP大提袋（兩款）
▪︎5,000滿額贈 全套25週年色紙
🟡青文出版社完售
▪︎迷宮飯世界導覽冒險者聖經
漫博會展場資料
- 時間：7月28日(日) 上午09：45~19:00、7月29日(一) 09:45~18:00
- 地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)
- 票價：150元