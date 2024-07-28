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漫博會今還是擠爆！預估19萬人進場　芙莉蓮、排球少年福袋完售

▲漫博會假日舞台活動滿滿，吸引更多粉絲進場應援，根據漫博會官方預估，今（28）日參展人數應該會和昨日差不多，有可能會來到19萬人次。（圖／記者吳翊緁攝）
▲漫博會假日舞台活動滿滿，吸引更多粉絲進場應援，根據漫博會官方預估，今（28）日參展人數應該會和昨日差不多，有可能會來到19萬人次。（圖／記者吳翊緁攝）

記者周淑萍/綜合報導

今年漫博會受凱米颱風影響，展期從原本的5天縮短為4天，根據資深出版從業人員觀察，檔期濃縮，讓參展民眾出現補償心態，再加上不少熱門攤位等候入場至少要排隊30分鐘起跳，也造成了衝動型的報復性消費。根據漫博官方初步預測今為展期第三天，進場人數預料會和昨（27）日差不多，有望上看19萬人次入場。《NOWnews》快速整理熱門攤位目前的已經缺貨的福袋和限量商品，避免白跑一趟。

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漫博會僅兩天累積入場人次就達到37萬，今為展期中最後一天的假日，依舊人潮滿滿，根據官方目前推測，應該會和昨天進場人數差不多，有望達到19萬人次。遊戲橘子今年的「橘子嘉年華」，前進漫畫博覽會，以「造夢橘製所」為主題，舞台活動假日不間斷，攤位上更是豪灑贈品。有全新跨平台MMORPG《波拉西亞戰記》首次參展，遊戲中圖騰獸也霸氣現身，相當吸睛。超人氣大作《新楓之谷》玩家應援力十足，擠爆遊戲橘子攤位周圍，剩下最後兩天，玩家要把握機會。

▲漫博會。（圖／記者周淑萍攝）
▲漫博會今（28）日是展期中假期的最後一天，遊戲橘子攤位上依舊吸引爆滿人潮。（圖／記者周淑萍攝）
人潮就能帶來買氣，向來最為搶手的福袋，今年業者即便加碼加量，不少熱門大作都已經賣光光，根據《NOWnews》實際和多家出版社確認，部分商品目前都已經完售，且經過詢問都不會再補貨，提醒民眾，想買的商品如果在缺貨名單中，就別多跑一趟去人擠人了。

🟡木棉花完售福袋，不再補貨

▪︎葬送的芙莉蓮 藍牙耳機款

▪︎葬送的芙莉蓮 寶箱怪款

▪︎轉生史萊姆

▲漫博會。（圖／記者周淑萍攝）
▲漫博會木棉花攤位上兩款芙莉蓮福袋和轉生史萊姆福袋都已經完售，且不會再補貨。（圖／記者周淑萍攝）
🟡羚邦集團完售福袋，不再補貨

▪︎藍色監獄

▪︎遊戲人生

▪︎天官賜福

▪︎烏野高校

▪︎音駒高校

▲羚邦集團完售福袋，不再補貨。（圖／記者周淑萍攝）
▲羚邦集團目前已經有5款福袋售完。（圖／記者周淑萍攝）
🟡台灣角川完售商品，不再補貨

▪︎《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (8)》 (限定版)+(特裝版)

▪︎《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (9.5)》 (特裝版)

▪︎《義妹生活 (9)》 (限定版)+(特裝版)

▪︎《扮裝男孩情竇未開 (1)》 (特裝版)

▪︎《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》電競滑鼠墊B

▪︎《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》會場限定 拼圖式立牌

▪︎《約會大作戰》會場限定 拼圖式立牌

贈品已全數贈完品項

▪︎「25週年紀念一番賞抽獎活動」

▪︎「艾莉涼夏區」艾莉拇指扇

▪︎420滿額贈 25週年色紙（單張）

▪︎900滿額贈 PP大提袋（兩款）

▪︎5,000滿額贈 全套25週年色紙

🟡青文出版社完售

▪︎迷宮飯世界導覽冒險者聖經

漫博會展場資料

  • 時間：7月28日(日) 上午09：45~19:00、7月29日(一)  09:45~18:00
  • 地點：台北世貿一館  (台北市信義路五段5號)
  • 票價：150元

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