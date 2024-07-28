高雄大淹水！防災後傳染病 衛生局發放漂白水教學「自調消毒水」
凱米颱風襲台，造成高雄市嚴重淹水災情，為防範災後傳染病疫情發生，高市衛生局動員進行積水場域投藥及噴藥車消毒作業，總計投噴藥874處，並呼籲淹水地區的民眾，務必注意飲食衛生，積水退後清理家園時應作好個人防護，並做好環境衛生及災後防疫，避免感染傳染病。
記者林莞茜／綜合報導
高市衛生局所自7/25至7/27，已陸續發放3.3萬瓶（約10000公升）漂白水、悍菌頓消毒藥水及8000公升「台塑」支援「5%漂白水」供「進淹水戶及社區」進行清潔消毒，衛生局並針對874處「已抽水」之進淹水地下室施用環境用藥、且持續進行災後防疫工作及衛教宣導。今（28）日下午由三民區、橋頭區、楠梓區、新興(含前金區、鹽埕區)衛生所領回，再發送積淹水地段家戶使用。
高市衛生局表示，豪雨可能導致飲用水受到汙染，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水；飲用水需徹底煮沸或飲用包裝水；泡水之廚房用具及餐具要消毒後才能使用，泡過水或解凍過久的食物請勿食用；民眾可自行購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，餐具部分應煮沸消毒，不能煮沸者，可以清水10公升加40毫升漂白水稀釋進行消毒。
目前也是登革熱流行季，衛生局呼籲民眾應主動清除戶內外積水容器，廢棄容器如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等，也都要加以清理；屋頂陽台、大樓地下室應經常巡視，排除積水，以降低社區病媒蚊密度，減少登革病毒傳播。