夏天高溫熱爆！異位性皮膚炎好煎熬　中醫「內外兼修」抗癢降復發

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蘇柏璇表示，根據中醫理論，異位性皮膚炎是先天或後天因素造成氣血不足、氣血運行不順，使皮膚屏障功能不佳，遇到外來病原如風濕熱邪、蚊蟲叮咬等，進而誘發身體出現皮膚風濕血熱的反應。
依據中醫四診望聞問切的鑑別診斷，可區分以下證型，並根據不同證型，給予不同內服中藥及外用藥膏合併治療：
一、濕熱夾風型： 主要在急性期(嬰兒期)出現，皮膚有鮮紅癢疹及滲液，可用內服藥如消風散、蛇床子、蒼朮、黃柏等，加上外敷藥如青珠膏或金創膏合併治療。
二、陰虛濕熱型：主要在亞急性期(兒童期)出現，皮膚有淡紅癢疹及脫屑，可選擇內服藥物如茵陳五苓散、豬苓、滑石等，加上外敷藥如金創膏或紫雲膏合併治療。
三、血燥型：主要在慢性期(成人期)出現，皮膚粗糙、苔蘚化，可選內服藥物如當歸拈痛湯、赤芍、牡丹皮、生地等，加上外敷藥如紫雲膏合併治療。
蘇柏璇指出，中醫不管在內服中藥或外用藥膏 上，都可減輕皮膚搔癢、皮膚灼熱、滲流組織液等現象，對於有異位性皮膚炎體質的小孩，也可在發病前、藉由中醫調養體質，進而達到預防效果，民眾可多參考。
🟡異位性皮膚炎注意事項：
■依皮膚狀態選擇適合且無刺激性的保濕劑。
■避免使用太熱的水洗澡或洗澡洗太多次，應選擇溫和、洗潔力不要太強的沐浴產品。
■避免接觸蚊蟲及過敏原。
■控制室內溫度與濕度，濕度維持50~60%為宜。
■減少辛辣、油炸、巧克力、甜點等燥熱食物。