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夏天高溫熱爆！異位性皮膚炎好煎熬　中醫「內外兼修」抗癢降復發

▲夏天炎熱的天氣，對異位性皮膚炎患者來說特別難受。（圖／NOWnews資料照）
▲夏天炎熱的天氣，對異位性皮膚炎患者來說特別難受。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

最近天氣爆熱，對異位性皮膚炎患者更是煎熬。中醫師說，這類病人多數使用皮膚科的類固醇藥膏治療，通常症狀會迅速緩解，不過停藥後往往會反覆發作，若能同時接受中醫的內服藥調理體質，並搭配外用藥膏，復發情形及症狀嚴重度均可望大幅改善，若長期有此困擾，中西醫共治不失為一重要選擇。

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台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，異位性皮膚炎約60%在1歲前、85%在5歲前發病，其與遺傳、情緒與壓力、天氣或食物過敏等因素有關。

蘇柏璇表示，根據中醫理論，異位性皮膚炎是先天或後天因素造成氣血不足、氣血運行不順，使皮膚屏障功能不佳，遇到外來病原如風濕熱邪、蚊蟲叮咬等，進而誘發身體出現皮膚風濕血熱的反應。

▲跟著台電教學步驟使用除濕機，不僅能放大除濕效果，還可以省電省荷包。（圖／家庭消費中心攝）
▲夏天應注意室內溫度與濕度，濕度維持50~60%為宜，不應過度除濕。（圖／家庭消費中心攝）
依據中醫四診望聞問切的鑑別診斷，可區分以下證型，並根據不同證型，給予不同內服中藥及外用藥膏合併治療： 

一、濕熱夾風型： 主要在急性期(嬰兒期)出現，皮膚有鮮紅癢疹及滲液，可用內服藥如消風散、蛇床子、蒼朮、黃柏等，加上外敷藥如青珠膏或金創膏合併治療。 

二、陰虛濕熱型：主要在亞急性期(兒童期)出現，皮膚有淡紅癢疹及脫屑，可選擇內服藥物如茵陳五苓散、豬苓、滑石等，加上外敷藥如金創膏或紫雲膏合併治療。 

三、血燥型：主要在慢性期(成人期)出現，皮膚粗糙、苔蘚化，可選內服藥物如當歸拈痛湯、赤芍、牡丹皮、生地等，加上外敷藥如紫雲膏合併治療。 

蘇柏璇指出，中醫不管在內服中藥或外用藥膏 上，都可減輕皮膚搔癢、皮膚灼熱、滲流組織液等現象，對於有異位性皮膚炎體質的小孩，也可在發病前、藉由中醫調養體質，進而達到預防效果，民眾可多參考。 

🟡異位性皮膚炎注意事項：
■依皮膚狀態選擇適合且無刺激性的保濕劑。

■避免使用太熱的水洗澡或洗澡洗太多次，應選擇溫和、洗潔力不要太強的沐浴產品。

■避免接觸蚊蟲及過敏原。
 
■控制室內溫度與濕度，濕度維持50~60%為宜。

■減少辛辣、油炸、巧克力、甜點等燥熱食物。 

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