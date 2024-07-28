智慧機器人工程系整合軟硬體　黃偉哲：落實中央產業AI化政策

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全國第一個由教育部核准成立的智慧機器人工程系，就在臺南市的崑山科技大學，該系設置世界各大廠牌的機械手臂操作，也提供智慧型代理(AI Agent)的使用教學、數位孿生 (Digital Twins) 智慧工廠的規劃，以及協助決策者設置戰情室 (Situation Room) 提升營運效能。
崑山科大副校長鐘俊顏指出，學校早已部署工業4.0的類產線，強化師生接軌產業的能力，也因此連續9屆受評比為私校產學績效的第一名，每年研發技轉產業金額近3千萬元。戴謙講座教授認為，臺南的沙崙智慧綠能科學城不只有未來的AI產業，還有關於資安與能源的研發應用，市府可以與在地科大形成團隊，與中央共同推動AI與跨領域的人才培訓與產學合作。
智慧機器人工程系主任王建仁表示，AI在工廠端的應用已相當蓬勃，例如以機器手臂結合AI Agent，讓工廠自動化生產同時提升速度與精準度。而且機器人和AI影像辨識技術的成熟，讓科技業近年對相關人才的需求更大，讓學生在校就能用精確的指令要求AI，出社會後能以多元化的軟體模型，來提高機器人在工業生產上的效能。
副教授陳國泰則以北部企業包車來崑山科大上課為例，因為智慧機器人系有大多數廠牌的機械手臂，並成立各類型的培訓機台。不論未來學生就業的公司使用EPSON、FANUC還是本土品牌上銀的機械手臂，在學校內可以先上機練習，從硬體零件到軟體操作，以及後續的證照取得，都可以在學校一站完成。