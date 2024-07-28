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智慧機器人工程系整合軟硬體　黃偉哲：落實中央產業AI化政策

▲臺南市長黃偉哲表示，持續與崑山科大等各校合作，推動AI與智慧製造的人才培訓與產業應用，落實中央產業AI化的政策。（圖／南市府提供）
▲臺南市長黃偉哲表示，持續與崑山科大等各校合作，推動AI與智慧製造的人才培訓與產業應用，落實中央產業AI化的政策。（圖／南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

為因應AI浪潮帶動產業與人才的雙重轉型，臺南市長黃偉哲表示，行政院已公布臺灣第一座人工智慧產業專區將在沙崙智慧綠能科學城，南市府將與市內各大學加強聯繫，持續與崑山科大等各校合作，推動AI與智慧製造的人才培訓與產業應用，落實中央產業AI化的政策。

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▲EPSON最新的工業用機器人可在崑山科大讓學生操作。（圖／南市府提供）
▲EPSON最新的工業用機器人可在崑山科大讓學生操作。（圖／南市府提供）
經發局局長林榮川也指出，崑山科大與臺南市政府已在5G文化科技、影視產業、地政資訊等領域合作。近期市府也依據黃偉哲市長的指示，陸續與崑山科大等校關於AI與綠能的系所保持聯繫，並協助對接中央政策、媒合產業需求，希望落實賴總統人工智慧之島的願景，在沙崙智慧綠能科學城建立AI與綠能同步發展的基地。

全國第一個由教育部核准成立的智慧機器人工程系，就在臺南市的崑山科技大學，該系設置世界各大廠牌的機械手臂操作，也提供智慧型代理(AI Agent)的使用教學、數位孿生 (Digital Twins) 智慧工廠的規劃，以及協助決策者設置戰情室 (Situation Room) 提升營運效能。

崑山科大副校長鐘俊顏指出，學校早已部署工業4.0的類產線，強化師生接軌產業的能力，也因此連續9屆受評比為私校產學績效的第一名，每年研發技轉產業金額近3千萬元。戴謙講座教授認為，臺南的沙崙智慧綠能科學城不只有未來的AI產業，還有關於資安與能源的研發應用，市府可以與在地科大形成團隊，與中央共同推動AI與跨領域的人才培訓與產學合作。

智慧機器人工程系主任王建仁表示，AI在工廠端的應用已相當蓬勃，例如以機器手臂結合AI Agent，讓工廠自動化生產同時提升速度與精準度。而且機器人和AI影像辨識技術的成熟，讓科技業近年對相關人才的需求更大，讓學生在校就能用精確的指令要求AI，出社會後能以多元化的軟體模型，來提高機器人在工業生產上的效能。

副教授陳國泰則以北部企業包車來崑山科大上課為例，因為智慧機器人系有大多數廠牌的機械手臂，並成立各類型的培訓機台。不論未來學生就業的公司使用EPSON、FANUC還是本土品牌上銀的機械手臂，在學校內可以先上機練習，從硬體零件到軟體操作，以及後續的證照取得，都可以在學校一站完成。

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