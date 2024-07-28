奧運桌球／年齡加總破百歲的對決！58歲曾之穎圓夢　一輪遊無遺憾

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媒體形容智利58歲女將曾之穎是「阿嬤級」的桌球選手，據《美聯社》報導指出，曾之穎出生於中國，從小就學習桌球，並在1989年前往智利當教練，就此定居智利。
她早在2019年就復出擔任選手，但受到疫情影響，直到2023年才代表智利參加泛美運動會奪下銅牌，並在今年獲得奧運參賽資格。受訪時，曾之穎表示：「從沒想過能參加奧運，以前只把運動當娛樂消遣。」並坦言，奧運對她來說是很大的夢想，能在這個年紀實現，實在相當幸福。
破百歲的對決 享受全力奮戰
曾之穎首輪交手46歲的黎巴嫩選手Sahakian，促成一場資深選手的對決，兩方年齡總合更是高達104歲。值得一提的是，本次奧運也僅是Sahakian的第2次參賽，此前她只參加過2016年的里約奧運，當時在首輪就遭到淘汰。
最終比賽結果，Sahakian已4：11、14：12、11：5、11：3、11：8連拿4局逆轉戰勝曾之穎，前進64強賽事。對此，曾之穎毫無遺憾地表示：「我今天很享受比賽，在比賽中完全不覺得疲勞，能夠全力奮戰，但對手比我更有耐心。」
而關於 一圓奧運夢的感想，曾之穎說道：「終於來到奧運，我很興奮、也有點恐懼，但教練告訴我，這只是另一場普通的比賽而已，即便如此，這裡畢竟是奧運的舞台，讓我感覺格外激動。」
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