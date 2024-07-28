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奧運桌球／年齡加總破百歲的對決！58歲曾之穎圓夢　一輪遊無遺憾

▲在巴黎奧運代表智利出賽桌球女子單打的選手曾之穎，以58歲的年齡一圓自己登上奧運舞台的夢想。（圖／美聯社／達志影像）
▲在巴黎奧運代表智利出賽桌球女子單打的選手曾之穎，以58歲的年齡一圓自己登上奧運舞台的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

年齡加總破百歲的桌球對決！昨（27）日是巴黎奧運開幕式後首日，各項賽事逐步開打，其中不乏初次參賽的選手。然而，就在這一眾年輕好手競爭的舞台上，女子桌球單打預賽中，卻出現了一組雙方年齡加總達到「104歲」的對決。該場女子單打由58歲的華裔智利選手曾之穎，對上46歲的黎巴嫩選手Mariana Sahakian曾之穎最終以總局數1：4遭到淘汰，但賽後曾之穎受訪表示，站上奧運的舞台已經完成夢想，如今首輪就出局也仍然感到滿足

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「阿嬤級」選手一路堅持　終圓奧運夢

媒體形容智利58歲女將曾之穎是「阿嬤級」的桌球選手，據《美聯社》報導指出，曾之穎出生於中國，從小就學習桌球，並在1989年前往智利當教練，就此定居智利

她早在2019年就復出擔任選手，但受到疫情影響，直到2023年才代表智利參加泛美運動會奪下銅牌，並在今年獲得奧運參賽資格。受訪時，曾之穎表示：「從沒想過能參加奧運，以前只把運動當娛樂消遣。」並坦言，奧運對她來說是很大的夢想，能在這個年紀實現，實在相當幸福

破百歲的對決　享受全力奮戰

曾之穎首輪交手46歲的黎巴嫩選手Sahakian，促成一場資深選手的對決，兩方年齡總合更是高達104歲。值得一提的是，本次奧運也僅是Sahakian的第2次參賽，此前她只參加過2016年的里約奧運，當時在首輪就遭到淘汰

最終比賽結果，Sahakian已4：11、14：12、11：5、11：3、11：8連拿4局逆轉戰勝曾之穎，前進64強賽事。對此，曾之穎毫無遺憾地表示：「我今天很享受比賽，在比賽中完全不覺得疲勞，能夠全力奮戰，但對手比我更有耐心。

 而關於 一圓奧運夢的感想，曾之穎說道：「終於來到奧運，我很興奮、也有點恐懼，但教練告訴我，這只是另一場普通的比賽而已，即便如此，這裡畢竟是奧運的舞台，讓我感覺格外激動。」

▲58歲的華裔智利選手曾之穎的預賽對手，是46歲來自黎巴嫩的Mariana Sahakian，這僅是她第2次參加奧運，更是生涯首次闖入64強賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲58歲的華裔智利選手曾之穎的預賽對手，是46歲來自黎巴嫩的Mariana Sahakian，這僅是她第2次參加奧運，更是生涯首次闖入64強賽事。（圖／美聯社／達志影像）

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