泡水汽車高市府補助拖吊費最高5千元 哄抬價格至少罰5萬
凱米颱風受災戶，由於有多棟大樓地下室淹水，地下室停放的車輛災情嚴重，為減輕受災戶泡水汽車拖吊費負擔，高雄市長陳其邁特別針對風災補助措施再加一項，如市民有泡水車在地下室待處理，市府補助拖吊費用一半，以最高5000元為上限；泡水車若是停在路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，針對有民眾為了拖吊風災泡水車，但卻遇到拖吊業者喊出不合理價格，高市府消保官今（28）日上午會同交通局、稅捐處同仁主動稽查拖吊業者，消保官呼籲業者價格應公開透明，更嚴正警告業者切勿趁機哄抬價格，倘若違規觸法將根據公平交易法，移請公平交易委員會處分，開罰至少新台幣5萬元之罰鍰。
颱風過後，不少車輛等待救援，卻傳出拖吊業者趁機開出不合理之高價。高市府消保官指出，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費確實高於一般拋錨汽車拖吊費用，但目前部分拖吊業者喊出的價格，已明顯高於平日行情。消保官特別要求拖吊業者切勿違規觸法，一旦發現拖吊業者無正當理由卻收取超出行情之拖車費用，即認定足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，將依違反《公平交易法》第25條規定移請公平交易委員會處分，可處新台幣5萬元以上、2,500萬元以下之罰鍰。
消保官將持續會同相關局處進行稽查，也主動與此次受災之大樓管理委員會聯繫，表示就車輛拖吊費用若有爭議，市府消保官會主動介入了解與協調，全力保障市民的消費權益，也提醒消費者如發生拖吊費用相關爭議，可直接向市府消費者服務中心1950專線反應及申訴，消保官將積極介入協調。