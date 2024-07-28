痔瘡新救兵！HET微創手術快速凝結血管免住院 「這種痔瘡」適用
小袁（化名）是忙碌的上班族，長時間坐在辦公室，而且經常加班，最近半年排便後不時發現馬桶裡有血漬，擦衛生紙也常有血跡，到大腸直腸外科檢查，確認是內痔在作怪，經與醫師討論後，決定接受創新療法「HET冷凝手術」，術後患者幾乎不會感到疼痛，也不用住院，更重要是出血問題迎刃而解，生活品質大幅改善。
家庭消費中心／綜合報導
台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師王偉說， 痔瘡是現代社會常見疾病，成因多樣，包括久站或久坐、水分攝取不夠、排便久坐馬桶、缺乏蔬果飲食、缺少運動、肥胖和懷孕等，病人肛門、直腸間的血管長期處於高壓狀態，使血管膨脹後形成痔瘡。
針對痔瘡的外科治療，王偉指出，除了傳統切除術、雷射消融術等療法，比較新的選擇是HET冷凝手術，此為微創手術，病人術後疼痛不明顯，內痔出血問題也可迅速解決。
王偉說明，HET冷凝手術是專為輕、中度痔瘡（一、二級）設計的治療方案，以低溫能量作用於痔瘡血管，產生冷凝效果後血液供應減少，使痔瘡快速萎縮，不會過度破壞組織，便能達到治療效果，且手術過程簡單、快速，患者無需住院，術後即可返家。
相較早期的痔瘡療法，王偉說，HET冷凝手術明顯縮短恢復期，使病人能迅速恢復正常工作、生活，這對於像小袁這種需要快速返回職場的人格外適合。
王偉表示，痔瘡治療必須根據患者的實際狀況來制定，HET冷凝手術則提供一項安全、有效的選擇，民眾若有痔瘡困擾，應與醫師諮詢，充分了解相關資訊，才能有效解決痔瘡問題，重拾健康生活。