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雷神索爾加入《變形金剛》了！揭開柯博文、密卡登不為人知過往

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃獻聲《變形金剛：源起》，揭開柯博文、密卡登反目故事。（圖／UIP）
▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃獻聲《變形金剛：源起》，揭開柯博文、密卡登反目故事。（圖／UIP）

記者黃雅琪／綜合報導

「雷神」克里斯漢斯沃獻聲演出，第一部全部使用電腦動畫製作的《變形金剛》系列電影《變形金剛：源起》，由《玩具總動員4》導演喬許庫利執導，講述柯博文、密卡登不為人知的起源故事；他們是長久以來的宿敵，但很久以前卻曾經是像兄弟般的超級好朋友（奧利安派克斯及D-16），而且永遠改變了賽博坦星球的命運。

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《變形金剛：源起》配音卡司包括，「雷神」克里斯漢斯沃為「奧利安派克斯」配音，《哥吉拉與金剛：新帝國》布萊恩泰瑞亨利獻聲「D-16」，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森配音「艾麗塔」、《超級瑪利歐兄弟電影版》基根麥可奇配音的「B-127」，以及史蒂夫布希密、勞倫斯費許朋和喬漢姆。

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃獻聲《變形金剛：源起》柯博文，接演前還先請示孩子們。（圖／UIP）
▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃獻聲《變形金剛：源起》柯博文，接演前還先請示孩子們。（圖／UIP）
克里斯漢斯沃表示：「能夠加入《變形金剛》系列真的是太棒了！我所配音的角色奧利安派克斯，有些人應該知道他將成為柯博文。此外，我對這個起源故事很感興趣，2個最好朋友後來反目成仇，接著是英雄的誕生，這就是他成為我們所愛的無敵柯博文的旅程。」

克里斯漢斯沃笑稱，接下配音工作之前有先請示過小孩們，還答應要分紅給他們，除了在洛杉磯的片場錄音，還有部分是在澳洲家中的客廳完成：「我用麥克風和音效技師錄了一部分，孩子們就在我的背後偷聽，還試圖分散我的注意力！」對比演出雷神索爾的辛苦健身，他認為配音只要暖嗓子相對輕鬆不少。電影《變形金剛：源起》9月13日全台上映。

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