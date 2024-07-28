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愛莉莎莎團購10天狂撈2800萬！親授「3成功關鍵」：跟爭議沒關係

▲網紅愛莉莎莎近來團購內衣開賣10天就破紀錄賺了2800萬，對此，她親自曝光3個成功關鍵：「跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有。」（圖／愛莉莎莎IG）
▲網紅愛莉莎莎近來團購內衣開賣10天就破紀錄賺了2800萬，對此，她親自曝光3個成功關鍵：「跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有。」（圖／愛莉莎莎IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

網紅愛莉莎莎在Youtube擁有125萬追蹤人數，經常因為失言引發爭議，然而她仍舊荷包賺滿滿，近來團購內衣更是開賣10天就破紀錄賺了2800萬，引發網友討論，認為她會成功和自己的爭議話題性高有關，對此，愛莉莎莎也親自曝光3個成功關鍵：「跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有。」

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▲▼愛莉莎莎被粉絲封為「台版IU」。（圖／愛莉莎莎IG、臉書）
▲愛莉莎莎很有生意頭腦，她也親自曝光會成功的關鍵。（圖／愛莉莎莎IG、臉書）
愛莉莎莎發文透露，自己開團10天，銷售額為2800萬，她也不藏私分享自己的3大策略，包括選擇「高頻產品」，像是內衣使用的頻率就比泳裝類更高，因此更容易銷售，再來是在宣傳時以「使用者視角」去著墨，而不是「廠商視角」，會更貼近消費者本身，讓宣傳更有說服力，因此總是以自身試穿心得來當宣傳素材。

愛莉莎莎也提到，如何有效運用社交媒體很重要，Instagram的「問與答」功能，能夠讓愛莉莎莎了解粉絲的各種疑慮，進一步去排除、解答，增加顧客購買信心，「其實大家對同一個產品，都有不同的考量，但這些可能都是我們KOL自己的盲點。」

▲（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎不藏私分享自己的3大行銷策略。（圖／愛莉莎莎IG）
由於有酸民認為，愛莉莎莎是靠惹出爭議提高曝光度，藉此來增加銷售額，對此，她也正面回應：「銷量想要高…跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有，就是有沒有用心對待粉絲及產品的問題而已。」一番分享引來將近2萬按讚分享，不少網友都大讚，「妳講話很有重點，這點就贏了」、「不愧是行銷碩士」、「好欣賞妳。」

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