韓國女網紅遊台南遭路人尾隨「飆罵髒話」！求助警察結果含淚道歉

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實際觀看影片後，發現小熙在台南車站大廳，透過直播鏡頭與粉絲對話，沒想到後方突然有男子接近，突然朝向小熙大罵髒話，來到陌生地又突然被罵，讓小熙只能先裝作鎮定地與觀眾笑說「先逃跑吧」，沒想到罵髒話男子竟然也跟著走出來，又再次叫罵。
而小熙跑進月台後，發現該男子也出現在月台上，甚至還一度主動入鏡並向鏡頭揮手，讓小熙決定主動怒視對方，希望對方不要再冒犯自己。隨後在月台上，小熙也看到了鐵路警察局，讓她決定找上警察求助，卻沒想到竟然是惡夢的開端。
警察出面調解後，罵髒話男搶先告狀，認為小熙鏡頭拍到了自己，但他並不想入鏡，要求小熙把影片刪除，而警察也開始對小熙解釋，若鏡頭有拍到男子，基於肖像權確實不應該在未經同意下將有男子在內的影像放上網路。
由於小熙的中文還不夠流利，正當她想解釋直播是對著自己，自己沒有要拍攝對方的意思，還想跟警察反映對方尾隨、罵髒話的行為時，男子卻不斷插話。最終警方也表示，要小熙把影像刪掉，卻沒有給小熙訴說男子尾隨行為的時間，讓小熙心死認為：「警察已經站在他那邊」，最終只好含著淚水道歉結束這場驚魂記。
隨後後續小熙也遇上了好心觀眾與司機與親切店家，也如願吃到了美味芒果冰，但旅行前段所造成的陰影已經無法抹去，也讓他為這部影片下了「因為中文不太好而傷心的日子」的標題。
小熙公布完整影片後，也引發大批台灣網友的怒火，紛紛痛批「在開放公共空間本來就可以自由進行拍攝，對方還刻意入鏡欸」、「警察不聽外國朋友解釋也太荒唐，只信自己人嗎？」
針對本次爭議，鐵路警察表示，經檢視影片發現，YouTuber小熙似有遭該男子辱罵髒話及疑似跟蹤騷擾之行為，該男子涉嫌違反刑法公然侮辱罪及跟蹤騷擾防治法，警方將依法偵辦。另影片中該男自子稱肖像權遭侵害卻未主動上前制止，反而於影片中不斷跟隨於該名YouTuber後方，甚至揮手，前後所述內容互相矛盾，警方將查明該男子身份，主動通知該男子到案說明。