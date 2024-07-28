奧運現場／戴資穎贏了！最後一舞首戰勝譚蓮妮 下一場大戰依瑟儂
2024巴黎奧運我國羽球一姐「小戴」戴資穎迎來最後一舞，今（28）日在女單小組賽首戰中對戰比利時好手譚蓮妮（Lianne Tan），最終戴資穎以21：15、21：14直落二拍落譚蓮妮，為衝金之路開出好彩頭，接下來小組第二戰，戴資穎將要對上泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。
特派記者路皓惟/巴黎報導
從世界排名來看，戴資穎位居世界第3，譚蓮妮排第55名，過去雙方有過2次交手，都是由戴資穎以直落二拿下勝利。戴資穎上次參加BWF賽事是在5月初的湯優盃，隨後因膝蓋不適久未參賽，教練賴建誠賽前指出，小戴雖然已經有一段時間沒有出賽，但相信她經驗豐富，能夠調整好狀態。
此戰首局戴資穎一開始就打出氣勢，便取得5：1領先，但小戴失誤增多，譚蓮妮持續追分，分數呈現拉鋸，小戴以一記扣殺，以11：9領先進入技術暫停。下半局雙方你來我往，小戴也喊聲激勵自己，並把握對手失誤，慢慢拉開領先差距，取得5個局點的機會，最終以21：15順利拿下。
次局雙方依舊打得難分難捨，戴資穎在上半局取得11：10領先。暫停過後，戴資穎頻頻利用下壓搶分，打出一波5：0攻勢，打得譚蓮妮難以招架，戴資穎成功把握住6個賽末點，最後以21：14收下比賽勝利。
小戴首戰旗開得勝 大戰依瑟儂是晉級關鍵戰
小戴在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，為晉級開出好彩頭。接下來，戴資穎將有兩天的休息時間，並於31日台北時間晚上8點50分對陣泰國名將依瑟儂，這場比賽被視為關鍵戰役，將決定小戴能否從小組出線。
此次巴黎奧運戴資穎作為女單第3種子被排進E組，同組對手有泰國依瑟儂、比利時好手譚蓮妮，只有小組第一才能晉級淘汰賽，對於小戴而言，與依瑟儂的比賽將是攸關晉級的重要一戰。
若戴資穎能順利闖過小組賽，她在16強淘汰賽將輪空，進入8強後的對手可能是印尼的東宗（Gregoria Mariska Tunjung）或韓國的金佳恩。在半決賽階段，她可能會遇到韓國的強敵安洗瑩，每一場比賽都將是硬仗，衝金之路充滿挑戰。