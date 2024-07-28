奧運開幕變裝皇后登台、2男1女擁吻 「央視解說沉默了」飆熱搜
巴黎奧運開幕式於當地時間26日傍晚舉行，這場全球體壇盛事吸引各大電視台轉播，不過在中國官媒《央視》的轉播當中，因為開幕節目橋段出現3名男女擁吻、變裝皇后表演者諧仿名畫《最後的晚餐》等畫面，解說員們瞬間沉默不語的情況也意外扯上奧運花邊消息登上熱搜。
國際中心楊智傑／綜合報導
巴黎奧運在塞納河上揭開序幕，在今年這段精心安排、預錄好的直播節目且分成12章節的內容當中，特別強調了不分性向、不分性別的平權概念，不僅有多名男性與1名女性互相擁吻的畫面，也豎起了10座法國女性先驅雕像，還上演法國大革命時瑪麗安東妮（Marie Antoinette）被砍頭的大膽表演，同時邀請巴黎「紅磨坊」（Moulin Rouge）舞者身穿特製粉紅舞衣，踢腿掀裙跳起著名的康康舞。
在其中一個慶典章節，演員凱特林（Philippe Katerine）將赤裸的全身塗成粉藍，扮成希臘神話當中的酒神戴歐尼修斯（Dionysus），並與法國知名的變裝皇后 Nicky Doll、 Paloma 和 Piche 等18名表演者橫列成排諧仿達文西名畫《最後的晚餐》，其中 《魯保羅變裝皇后秀》法國版主持人 Nicky Doll 也在開場時表演了對嘴歌曲，更成為第一位傳遞奧運聖火的變裝藝術家。
不過在中國官媒《央視》的轉播當下，由於涉及性少數等相對禁忌的話題，所有解說員原先在開幕式上滔滔不絕，卻在鏡頭轉向擁吻畫面時突然有志一同地集體陷入沉默，尷尬局面就連自家網友也忍不住笑稱「央視解說沉默了」，相關標籤更在中國社群平台微博一度飆上熱搜排行，大批網友或吐槽、或被逗樂，紛紛討論起這場開幕式的精彩橋段。
有微博網友笑稱，「這可能是CCTV這輩子播過尺度最大的東西，解說員全閉麥了」，也有留言稱這些橋段「簡直在挑戰央視的極限」，「慶祝央視西化的一天」，不過也有批評稱央視無法藉此機會好好傳達節目精神，或是未能如實轉達節目內容是對奧運開幕式的不尊重。