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漫迷跟上！博客來公布上半年最熱5話題　漫畫之神離世讓粉絲淚崩

▲博客來舉辦線上漫畫展優惠，包含東立、台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、蓋亞等全面7.9折起。（圖／官方提供）
▲博客來舉辦線上漫畫展優惠，包含東立、台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、蓋亞等全面7.9折起。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

暑假對於漫畫迷來說最重要的就是「漫畫博覽會」，今年有颱風來攪局恐讓不少中南部的民眾無法親自到會場，直接線上下單也能解癮。博客來、蝦皮和momo都紛推線上漫博優惠。博客來打出7.9折起，同時整理出上半年最熱門的5大漫畫話題，其中漫畫之神鳥山明離世最讓粉絲淚崩。

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博客來即日起至9月15日推出線上「夏日漫博」參展出版社包含東立、台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、蓋亞等全面7.9折起。momo即日起至7月31日指定品限時下殺6.6折起，加碼滿800元登記抽100元mo幣、滿2000元登記抽無線滑鼠，另外momo動漫週邊商品也有領券享6折起優惠。

▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲漫畫之神鳥山明驟然離世，其經典代表作《Dr.SLUMP 怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》今年上半年再度掀起一波收購潮。（圖／NOWnews社群中心）
除了有優惠之外，博客來也整理了2024上半年5個漫畫市場超火話題：

🟡 1《排球少年》翻紅，銷售逾9萬本

運動競技漫畫《排球少年》，今年上映的劇場版《垃圾場的決戰》將人氣推向新高峰，突破同溫層，新讀者大增，排球少年系列作品銷售逾9萬冊。東立出版社趁勢推出新刊《排球少年！！10週年編年史》，上市當天即被搶購一空，並登上博客來2024上半年新書榜冠軍，系列相關作品也跟著水漲船高。

🟡 2 《鏈鋸人》作者藤本樹神作《驀然回首》劇場版敲碗成功

《鏈鋸人》作者藤本樹被奉為神作的作品《驀然回首》，在電影改編消息公佈後引發社群轟動。年初預告釋出後，其高品質的作畫和動人劇情更是讓粉絲們為之瘋狂，近期正式宣告台灣上映日期，讓粉絲大肆慶祝敲碗成功。

🟡 3 漫畫之神殞落，全球永懷鳥山明

三月初，漫畫巨匠鳥山明的逝世消息震驚全球，眾多一線漫畫家尾田榮一郎、井上雄彥等紛紛悼念。其經典代表作《Dr.SLUMP 怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》再度掀起一波搶購潮。

🟡 4 BL神作《GIVEN 被贈與的未來》完結

以搖滾樂團為故事主軸的《GIVEN 被贈與的未來》動畫劇場版上映後，漫畫原作持續熱賣，最終集五月出版，首日銷售較上一集翻倍成長，擠進2024上半年漫畫暢銷榜TOP10。

🟡 5 新世代百合長《我在意的對象不是男人》霸榜

GL百合漫畫作品近年來人氣逐漸升高，今年讀者最為推崇的《我在意的對象不是男人》，憑藉搶眼的封面設計和帥氣的女角成為熱作，細膩描寫人際關係並加入搖滾樂元素，成功吸引Z世代讀者。

▲《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版。（圖／鈴邦亞洲提供）
▲《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版上映，帶動了漫畫銷量。（圖／鈴邦亞洲提供）

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