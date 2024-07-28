漫迷跟上！博客來公布上半年最熱5話題　漫畫之神離世讓粉絲淚崩

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除了有優惠之外，博客來也整理了2024上半年5個漫畫市場超火話題：
🟡 1《排球少年》翻紅，銷售逾9萬本
運動競技漫畫《排球少年》，今年上映的劇場版《垃圾場的決戰》將人氣推向新高峰，突破同溫層，新讀者大增，排球少年系列作品銷售逾9萬冊。東立出版社趁勢推出新刊《排球少年！！10週年編年史》，上市當天即被搶購一空，並登上博客來2024上半年新書榜冠軍，系列相關作品也跟著水漲船高。
🟡 2 《鏈鋸人》作者藤本樹神作《驀然回首》劇場版敲碗成功
《鏈鋸人》作者藤本樹被奉為神作的作品《驀然回首》，在電影改編消息公佈後引發社群轟動。年初預告釋出後，其高品質的作畫和動人劇情更是讓粉絲們為之瘋狂，近期正式宣告台灣上映日期，讓粉絲大肆慶祝敲碗成功。
🟡 3 漫畫之神殞落，全球永懷鳥山明
三月初，漫畫巨匠鳥山明的逝世消息震驚全球，眾多一線漫畫家尾田榮一郎、井上雄彥等紛紛悼念。其經典代表作《Dr.SLUMP 怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》再度掀起一波搶購潮。
🟡 4 BL神作《GIVEN 被贈與的未來》完結
以搖滾樂團為故事主軸的《GIVEN 被贈與的未來》動畫劇場版上映後，漫畫原作持續熱賣，最終集五月出版，首日銷售較上一集翻倍成長，擠進2024上半年漫畫暢銷榜TOP10。
🟡 5 新世代百合長《我在意的對象不是男人》霸榜
GL百合漫畫作品近年來人氣逐漸升高，今年讀者最為推崇的《我在意的對象不是男人》，憑藉搶眼的封面設計和帥氣的女角成為熱作，細膩描寫人際關係並加入搖滾樂元素，成功吸引Z世代讀者。