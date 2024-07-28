奧運排球／日本吞首敗31日再戰阿根廷！男排賽程、轉播資訊一次看

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🏐2024巴黎奧運男排轉播資訊：
2024巴黎奧運男籃線上看平台：
Hami Video（部分賽事轉播免費）
2024巴黎奧運男籃電視轉播：
中華電信MOD（轉播表）
愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
華視：CH 52台（轉播表）
🏐2024巴黎奧運男排賽事規定與時程：
本次奧運男籃將在7月28日至8月3日舉辦預賽，8月5、6日舉辦8強賽，8月7、8日舉辦4強賽，8月9日為銅牌戰，而8月10日則為最終的金牌戰。
預賽分為A、B、C共3組，各組包含4隊，都將互相交手1次，並從4隊中取出成績較優的2隊晉級，拿下8強賽事中的6個名額。
而剩下2個名額，則是透過外卡資格決定，以積分、得／失分排在第7、8名的球隊晉級，湊滿8支球隊繼續進行8強賽事。
🏐2024巴黎奧運男排分組名單：
📌A組：
法國（上屆金牌）、斯洛維尼亞、加拿大、塞爾維雅
📌B組：
波蘭、義大利、巴西、埃及
📌C組：
日本、美國、阿根廷（上屆銅牌）、德國
🏐2024巴黎奧運男排賽程表：
📌7月27日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|15:00
|⭐️日本 vs 德國
|B 組
|19:00
|義大利 vs 巴西
|B 組
|23:00
|波蘭 vs 埃及
📌7月28日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|03:00
|美國 vs 阿根廷
|A 組
|23:00
|法國 vs 塞爾維亞
📌7月29日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|A 組
|03:00
|斯洛維尼亞 vs 加拿大
📌7月30日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|B 組
|15:00
|義大利 vs 埃及
|C 組
|19:00
|美國 vs 德國
|A 組
|23:00
|斯洛維尼亞 vs 塞爾維亞
📌8月2日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|15:00
|阿根廷 vs 德國
|B 組
|19:00
|巴西 vs 埃及
|A 組
|23:00
|法國 vs 斯洛維尼亞
📌8月3日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|C 組
|03:00
|⭐️日本 vs 美國
|B 組
|23:00
|波蘭 vs 義大利
📌8月4日賽程（小組賽最終日）：
|組別
|時間
|出賽國家
|A 組
|03:00
|加拿大 vs 塞爾維亞
📌8月5日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|8強
|15:00
|未定
|8強
|19:00
|未定
|8強
|23:00
|未定
📌8月6日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|8強
|23:00
|未定
📌8月7日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|4強
|22:00
|未定
📌8月8日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|4強
|02:00
|未定
📌8月9日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|銅牌戰
|22:00
|未定
📌8月8日賽程：
|組別
|時間
|出賽國家
|金牌戰
|19:00
|未定
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