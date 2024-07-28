奧運桌球／日本衛冕失敗！混雙首輪出局　1：4不敵神秘之師朝鮮

奧運排球／日本吞首敗31日再戰阿根廷！男排賽程、轉播資訊一次看

▲日本男排在今年的男子排球國家聯賽（ VNL）奪下亞軍，陣容更被譽為「黃金世代」，參加巴黎奧運身背不少期待，但首戰交手德國不幸吞敗，對於從小組賽出現相當不利。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排在今年的男子排球國家聯賽（ VNL）奪下亞軍，陣容更被譽為「黃金世代」，參加巴黎奧運身背不少期待，但首戰交手德國不幸吞敗，對於從小組賽出現相當不利。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

人氣動畫「排球少年！！」在近年吸引無數粉絲，連帶的讓日本國內的排球熱潮直線飆升。巧合的是，在巴黎奧運開打之際，日本男排隊的實力，迎來近20年來的高峰之一。本屆參與巴黎奧運的陣容，由號稱「亞洲男子排球選手第一人」的隊長石川祐希領軍，還有主力成員包含西田有志、高橋藍、関田誠大以及2024年VNL票選最佳自由人山本智大等人，組成日本男排「黃金世代」。

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日本隊在今年7月剛結束的男子排球國家聯賽（VNL），一舉衝進總決賽，是賽會創立以來，首次有亞洲國家隊打進冠亞賽，拿下第2名的佳績。不過在奧運首戰，日本和德國大戰5局，不幸以2：3落敗，為奪金之路增添難度，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理，本次奧運男排賽事的完整賽程，以及轉播資訊：


🏐2024巴黎奧運男排轉播資訊：
 

2024巴黎奧運男籃線上看平台：
 

Hami Video（部分賽事轉播免費）
 


2024巴黎奧運男籃電視轉播：
 

中華電信MOD（轉播表

愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）

華視：CH 52台（轉播表

▲日本男排本屆參與巴黎奧運的日本男排陣容，由號稱「亞洲男子排球選手第一人」的隊長石川祐希領軍，還有主力成員包含西田有志、高橋藍、関田誠大以及2024年VNL票選最佳自由人山本智大等人，被譽為「黃金世代」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排本屆參與巴黎奧運的日本男排陣容，由號稱「亞洲男子排球選手第一人」的隊長石川祐希領軍，還有主力成員包含西田有志、高橋藍、関田誠大以及2024年VNL票選最佳自由人山本智大等人，被譽為「黃金世代」。（圖／美聯社／達志影像）

🏐2024巴黎奧運男排賽事規定與時程：

本次奧運男籃將在7月28日至8月3日舉辦預賽，8月5、6日舉辦8強賽，8月7、8日舉辦4強賽，8月9日為銅牌戰，而8月10日則為最終的金牌戰

預賽分為A、B、C共3組，各組包含4隊，都將互相交手1次，並從4隊中取出成績較優的2隊晉級，拿下8強賽事中的6個名額

剩下2個名額，則是透過外卡資格決定，以積分、得／失分排在第7、8名的球隊晉級，湊滿8支球隊繼續進行8強賽事。


🏐2024巴黎奧運男排分組名單：


📌A組：

法國（上屆金牌）、斯洛維尼亞、加拿大、塞爾維雅

📌B組：

波蘭、義大利、巴西、埃及

📌C組：

日本、美國、阿根廷（上屆銅牌）、德國

▲日本男排隊在2024年的男子排球國家聯賽（VNL），一舉衝進總決賽，是賽會創立以來，首次有亞洲國家隊打進冠亞賽，最終拿下亞軍。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
▲日本男排隊在2024年的男子排球國家聯賽（VNL），一舉衝進總決賽，是賽會創立以來，首次有亞洲國家隊打進冠亞賽，最終拿下亞軍。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）

🏐2024巴黎奧運男排賽程表：


📌7月27日賽程：

組別     時間      出賽國家
C 組 15:00 ⭐️日本 vs 德國
B 組 19:00 義大利 vs 巴西
B 組 23:00 波蘭 vs 埃及

📌7月28日賽程：

組別     時間      出賽國家
C 組 03:00 美國 vs 阿根廷
A 組 23:00 法國 vs 塞爾維亞

📌7月29日賽程：

組別     時間      出賽國家
A 組 03:00 斯洛維尼亞 vs 加拿大

📌7月30日賽程：

組別     時間      出賽國家
B 組 15:00 義大利 vs 埃及
C 組 19:00 美國 vs 德國
A 組 23:00 斯洛維尼亞 vs 塞爾維亞

📌8月2日賽程：

組別     時間      出賽國家
C 組 15:00 阿根廷 vs 德國
B 組 19:00 巴西 vs 埃及
A 組 23:00 法國 vs 斯洛維尼亞

📌8月3日賽程：

組別     時間      出賽國家
C 組 03:00 ⭐️日本 vs 美國
B 組 23:00 波蘭 vs 義大利

📌8月4日賽程（小組賽最終日）：

組別     時間      出賽國家
A 組 03:00 加拿大 vs 塞爾維亞

▲日本男排本次參加巴黎奧運的三大主力球員，由左至右分別為高橋藍、石川祐希及西田有志。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
▲日本男排本次參加巴黎奧運的三大主力球員，由左至右分別為高橋藍、石川祐希及西田有志。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）

📌8月5日賽程：

組別     時間      出賽國家
8強 15:00 未定
8強 19:00 未定
8強 23:00 未定

📌8月6日賽程：

組別     時間      出賽國家
8強 23:00 未定

📌8月7日賽程：

組別     時間      出賽國家
4強 22:00 未定

📌8月8日賽程：

組別     時間      出賽國家
4強 02:00 未定

📌8月9日賽程：

組別     時間      出賽國家
銅牌戰 22:00 未定

📌8月8日賽程：

組別     時間      出賽國家
金牌戰 19:00 未定


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