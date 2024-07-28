奧運桌球／61歲倪夏蓮贏了！不讓年齡設限　盼和小38歲的球后切磋

我是廣告 請繼續往下閱讀
倪夏蓮過去參加過5屆奧運，這是她第6次參賽，為桌球項目最年長的參賽的球員。不過她沒有讓年齡成為自己的限制，在賽場上凌厲的攻勢，也展現自己來巴黎並不是來玩的，努力在頂尖對決中打出風采。
倪夏蓮在接受《新華社》訪問時坦言，在巴黎奧運週期的備戰情況，比她過去的經驗都要來的艱難，遠超自己的預期「是這輩子最難的一次，感覺比以前辛苦了10倍。幸好我堅持住了，拿到了奧運名額。」
會友生涯第7次奧運嗎？倪夏蓮永不說不
至於她會不會有第7次奧運之旅呢？對此倪夏蓮表示只要自己還有競爭力，就不會放棄選手生涯，不會輕易說不。她說：「很難想像自己要離開球場的日子，我對桌球的感情當真是依依不捨。」
下一場比賽，倪夏蓮將對上孫穎莎和Giulia Takahashi之間的勝者，從雙方實力來看，孫穎莎應可輕鬆晉級。對於自己能夠挑戰現役球后，倪夏蓮很興奮，「如果能夠跟孫穎莎碰到，那是我的榮幸，她是世界第一，我能夠有這樣的福氣去向她學習，這是一次非常難得的機會。」孫穎莎目前23歲，倪夏蓮和她相差38歲，兩人都當過中國桌球代表隊成員，若能交手也是相當有意思的一次對決。
中國籍的倪夏蓮生涯曾2奪世界冠軍、3奪歐洲冠軍，5度出征奧運，在嫁給丈夫後定居於盧森堡。之前在東京奧運上她和年僅17歲的南韓小將申裕斌交手，還引起十分大的話題。在去年的世界桌球團體錦標賽中，她曾擊敗韓國名將田志希，證明自己仍有和世界級選手抗衡的實力。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。