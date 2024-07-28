喻虹淵喜曬「周渝民父女合照」！暴風抽高粉絲驚：爸爸基因強大
36歲女星喻虹淵與「仔仔」周渝民因合作電視劇《痞子英雄》相識相戀，兩人在2015年結婚，育有1女，婚後她也淡出螢光幕，也鮮少公開和老公合體，不過近來她在社群平台分享一家人出遊的影片，其中一幕閃過周渝民與女兒的背影，讓粉絲驚喜直呼，「長好高了！」
記者李欣容／台北報導
喻虹淵過去拍過許多偶像劇，包括《痞子英雄》、《愛似百匯》、《勇士們》、《愛情女僕》等，清秀的外型也有不少粉絲追隨，不過後來嫁給周渝民後，她就漸漸淡出螢光幕，但仍不時會在社群平台曬出日常生活，近來她PO出一家出遊的影片，其中一幕是周渝民和女兒的背影，周渝民一身休閒打扮，女兒則戴著白色帽子，父女倆靠在一起畫面相當有愛。
不少網友看了之後喊道，「哇，女兒遺傳爸爸的長腿」、「也長太高了吧」、「是仔仔噎」、「一家人開開心心，女兒長好高啦」。周渝民曾經在專訪中透露，與太太喻虹淵在婚前的生活非常自由，常常睡到自然醒，但有了孩子之後，很享受小孩睡著之後的時光，不是不累，而是捨不得睡，每天陷入熬夜早起的惡性循環。
周渝民也曾說自己是不愛放閃的人，也沒有儀式感，反而是很看心情做事，心情好可能就會突然買花送老婆，如果每個節日都要慶祝，反而會讓他有壓力。