奧運開幕「小小兵」超吸睛！小黃人和法國有何淵源？背後關係曝光

巴黎奧運恐成「破壞行動目標」　法國提8大安全守則

▲2024巴黎奧運開幕在即，卻傳出多起國家隊遭竊事件，法國巴黎遊客服務中心對此也提供8大基本安全準則。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運開幕在即，卻傳出多起國家隊遭竊事件，法國巴黎遊客服務中心對此也提供8大基本安全準則。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024巴黎奧運自26日起正式在塞納河畔揭開序幕，然而在開幕前夕傳出有針對法國的大規模破壞行動，包含檢警逮捕一名握有行動資料的俄羅斯廚師、法國高鐵多條路線遭人縱火攻擊，還有傳出自行車隊裝備失竊、女遊客遭性侵，甚至一度傳出市區停電疑雲讓不少觀光客享受奧運之際不免感到有些擔憂，對此巴黎遊客服務中心也提供8大基本安全準則，建議遊客盡量使用信用卡或行動支付，若真的遇到危急還有用母語預填報案單的服務，方便行政處理程序。

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法國巴黎遊客服務中心「我愛巴黎」（Paris je t'aime - Tourist Office）奧運期間，在官網提醒觀光客的8大基本安全準則，首先是「謹防扒手」，官方提醒遊客特別要在都會地帶、觀光景點等扒手行竊的熱區保持警覺，建議個人物品妥善收於隨身行囊、經常檢查包包開口是否完全關閉，且後背包務必要轉向身體正面背著。

官方提醒，建議旅客「避免隨身攜帶大筆現金」，而是在各地消費時改用信用卡或利用手機進行行動支付，同時「對周遭保持警惕」，尤其是有人突然上前表演雜耍魔術、要求合照或加入連署請願，有可能是為了分散注意力的手法。

文內也叮嚀旅客「行李不離身」、「備妥身分證件影本」，隨身行李盡量別放在看不見的角落，自己的身分證件最好先列印紙本備份收在個人行囊，或是拍照或掃描上傳至雲端、手機相簿作為保存，若不幸找不到還可以利用影本辦理臨時證件。

除了上述常見的旅行提醒外，法國巴黎遊客服務中心也特別提到，如果在路上受到攻擊，在法國當地可以用電話撥打「17」報警，或撥打「112」尋求緊急服務，建議遊客在遇襲時盡可能呼救或製造聲音掀起旁人注意。

而法國也有「外籍受害者協助系統」（SAVE）協助受害者用母語填寫報案單，只要在法國境內點開連結，就可以找尋包含簡體中文、英文、德文、日文、韓文等33種不同語言的報案系統，儘管目前並未有繁體中文版本，但所有報案程序都有法文對照，警方會按照遊客填寫資料，協助報案人向各國使館或駐處處理相關程序。

另外，如果遊客「證件遺失遇竊」也可以向自身國家的領事館或駐處聯繫，並向警方通報，相關機構會協助遊客採取行政措施、安排臨時證件。

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