巴黎奧運恐成「破壞行動目標」　法國提8大安全守則

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官方提醒，建議旅客「避免隨身攜帶大筆現金」，而是在各地消費時改用信用卡或利用手機進行行動支付，同時「對周遭保持警惕」，尤其是有人突然上前表演雜耍魔術、要求合照或加入連署請願，有可能是為了分散注意力的手法。
文內也叮嚀旅客「行李不離身」、「備妥身分證件影本」，隨身行李盡量別放在看不見的角落，自己的身分證件最好先列印紙本備份收在個人行囊，或是拍照或掃描上傳至雲端、手機相簿作為保存，若不幸找不到還可以利用影本辦理臨時證件。
除了上述常見的旅行提醒外，法國巴黎遊客服務中心也特別提到，如果在路上受到攻擊，在法國當地可以用電話撥打「17」報警，或撥打「112」尋求緊急服務，建議遊客在遇襲時盡可能呼救或製造聲音掀起旁人注意。
而法國也有「外籍受害者協助系統」（SAVE）協助受害者用母語填寫報案單，只要在法國境內點開連結，就可以找尋包含簡體中文、英文、德文、日文、韓文等33種不同語言的報案系統，儘管目前並未有繁體中文版本，但所有報案程序都有法文對照，警方會按照遊客填寫資料，協助報案人向各國使館或駐處處理相關程序。
另外，如果遊客「證件遺失遇竊」也可以向自身國家的領事館或駐處聯繫，並向警方通報，相關機構會協助遊客採取行政措施、安排臨時證件。
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