Karina身體不適缺席巡演！aespa粉絲控「15天飛5國」：殺人行程
南韓大勢女團aespa的世界巡迴演唱會近日如火如荼展開，沒想到27日才剛結束大阪第一場演唱會，所屬經紀公司SM娛樂就緊急宣布：「Karina（劉知珉）在彩排結束後就醫，因診斷結果將缺席今日演唱會」，消息一出，讓粉絲都十分擔心，還有人整理出aespa的行程，指她們15天就飛了5個國家，怒批經紀公司排了殺人行程。
記者吳昕蓓／綜合報導
SM娛樂今（28）日發布公告，表示Karina在演唱會彩排後，因為身體不適前往看醫生，但診斷後決定缺席大阪在今日的第二場演出，儘管經紀公司並沒有透露Karina詳細的狀況，仍讓粉絲十分擔心，且有眼尖粉絲發現，在昨（27）日的演唱會中，就看到Karina的手上貼著OK繃，看起來是打過點滴。
一名韓國粉絲爆料，aespa在15天之內先去日本辦演唱會，接著又到有時差的紐約跑行程，「再搭17個小時的飛機到新加坡舉行演唱會還辦了簽名會，然後又到上海開了2天簽名會才回韓國，一回來又有視訊簽售的行程，隔天還有2個行程一直到清晨5點才結束，然後當天又馬上去大阪，這一定會生病的。」
且aespa的緊湊行程還沒結束，接下來在福岡還有2場演場會，2天後又要飛往香港、台北開唱，接著再回到日本東京，讓網友忍不住怒批這是殺人行程，根本沒有讓團員們好好休息，難怪Karina的身體會撐不住，十分心疼偶像的遭遇。