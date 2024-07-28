主動到社區服務！高雄市區監理所關心颱風受災車主

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劉育麟說，有許多受災車主看見高雄市區監理所趨前服務站，紛紛前來詢問車輛後續處理方式及補助諮詢，並感謝高雄市區監理所前來關心，以及協助辦理，讓他們可以就近詢問不用再請假到監理機關，現場拿車牌來辦理報廢的車主，更是對高雄市區監理所的服務讚譽有加。
立法委員李昆澤、高雄市議員黃香菽也到場關心受災戶該如何辦理車輛後續處理，以及權益之維護，以便為民服務時，可轉達此一訊息。
劉育麟提醒，在辦理車輛停駛及報廢，均需結清交通違規，並將汽燃費繳納至災害前一日，有辦理需求的車主應攜帶身分證、號牌(機車1面、汽車2面)及行照，經協助查詢應繳汽燃費及違規後，由車主先至便利超商繳費，再來辦理停駛或報廢。
劉育麟指出，高雄市區監理所也全面啟動監理業務照顧措施，以關照凱米颱風受災民眾之權益，車輛如因凱米颱風受損申請停駛、報廢或繳註銷號牌者，燃料費計徵至災損前一日止。
劉育麟說，受到凱米颱風連日的肆虐，全國各地災情頻傳，高雄市部分地區亦相當嚴重，遭受淹水，以致車損、號牌遺失或重要車駕證明文件毀損遺失等之民眾遽增，該所為照顧民眾權益，乃啟動0724凱米颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。
劉育麟並指出，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，攸關民眾權益之監理業務包含，補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞、車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納、職業駕駛執照審驗等項目，均可展延至114年1月31日前向公路監理機關申辦。