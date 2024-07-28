雨澆不滅熱情！文化奧運湧近4千人　茄芷袋、廟埕元素盡顯台灣味

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部表示，次長王時思、駐法代表處大使吳志中、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、世界台商總會名譽總會長蔡國泰、歐洲台商總會名譽總會長林奇雋、陳秫娟等人出席台灣館開幕儀式，當晚持續下著奧運會亮相以來都沒停過的滂沱大雨，策展團隊原本確實擔心會不會沒有人到來，但在開幕前1小時，現場開始出現排隊人潮，每日500份號稱「台灣LV」的茄芷袋，裝著台灣啤酒、小泡芙、珍珠奶茶雪糕等點心，加上正港啤酒玻璃杯，以及藍白拖、珍奶元素造型徽章在內具有台灣館主視覺的紀念品，不僅讓社群平台上有人直喊「我一定要吃到珍奶雪糕」，現場留學生更是尖叫地說「天啊！是最想念的義美小泡芙」，後來禮袋就在開放入場1個小時發送完畢。
文化部表示，當晚6時開始的台灣館首日演出，是以DJ QuestionMark的電音趴開場，透過帶動全場熱舞的氛圍展開，之後接續則由箏、阮、笛組成的三重奏樂團「三個人」，憑藉傳統樂器卻帶搖滾的演奏方式，刷新大家對於傳統樂器的認知，至於台灣首個女子馬戲「創造焦點」，藉由純粹的肢體語言演繹女性遭報父權打倒後在重新站起的故事，現場觀眾深受感動，也讓策劃團隊驚訝發現，法國確實是個文化大國，觀眾看待馬戲不僅是馬戲，而是看見背後深沉的內涵，最後壓軸演出的金曲歌后阿爆則以跨越語言的溫暖歌聲，帶動全場合唱共舞，也為開幕首日劃下完美句點。
文化部提到，除了DJ QuestionMark的4首曲目，以及阿爆為了那屋瓦少女隊製作的最新單曲之外，包括4段截然不同而且有別以往的安排，還有現場隨著節目節奏、觀眾共感的歡樂舞蹈及那讓人陷入感動的氛圍，加上整晚即使下雨，觀眾熱情不減，甚至有的台灣民眾自曝專程飛到巴黎表示「為的是參加文化奧運」，都讓策展團隊感到「一切辛苦值得了」。
文化部次長王時思開幕致詞時提到，世界對於台灣的認識，也許來自於全球90%以上晶片是由台灣生產，但不管大家原本的印象是怎麼樣，「從今天起，台灣要以文化藝術讓世界再次認識台灣。」她也表示，台灣將在文化奧運的會場，帶來跨越族群、語言、性別、傳統與當代的演出，除了能讓大家感受台灣的活力、創新，更讓世界知道台灣將以無所畏懼的文化自信，展現貢獻力量於世界的心意，「不管面對怎樣的處境，台灣都不會膽怯面對，台灣要成為世界的一員」。
駐法大使吳志中致詞期間，特別引用海明威所說，「如果你年輕的時候曾經在巴黎待過，你永遠不會忘記巴黎，而且永遠會把巴黎留在你的腦海裡。」他說巴黎奧運的開幕，是讓世界看見巴黎的美麗，也更驗證法國是文化大國，而從今天開始的文化奧運，也將會讓大家看見，台灣除了是自由、民主而且擁有半導體科技的國家，「台灣也是個文化大國。」
另一方面，致詞期間不斷提到「台灣」的法國在台協會主任龍燁，呼應王時思的致詞所言，認為台灣不是只有珍珠奶茶，還是全球最好學習華語以及半導體、AI科技的國家，也與世界所有民主國家共享自由、平等、博愛等價值觀，「我很幸運住在台灣，也歡迎所有的法國朋友到台灣。」他在致詞最後，暖心說了一句「加油台灣」。
文化部表示，直到法國時間8月10日的每個晚上，台灣都將在拉維特園區，透過文化藝術相會世界，希望能讓大家感受好客、友善的人情味，也歡迎大家前往「台灣文化前進巴黎文化奧運」官方網站與文化部臉書粉絲專頁，共同關注台灣選手與文化奧運團隊的精彩表現。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。