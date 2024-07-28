凱米颱風重創高雄！台電高雄區營業處搶修大樓地下室淹水停電
台電公司高雄區營業處積極搶修三民區德山街日安地球大樓停電事宜，經歷時34小時抽水，於27日下午送電，高雄市長陳其邁、立委李昆澤、議長康裕成及經發局局長廖泰翔等，均到現場瞭解搶修進度與用戶心聲，台電高雄區處處長黃志榮感謝高雄市政府與國軍傾全力協助用戶完成抽水工作，讓台電得以加速搶修工作，完成復電。
記者黃守作／高雄報導
台電公司高雄區營業處處長黃志榮表示，高雄區營業處針對三民區德山街日安地球大樓地下室淹水，經隔離故障轉供後，共造成421戶受影響，而未轉供前有4468戶受影響，他說，自25日晚間由三民區公所安排管徑6吋的抽水機持續抽水，26日上午市府工務局出動兩台6吋抽水機協助抽水，國軍加派大卡車進駐1台6英吋、1台12英吋抽水機進駐抽水，於27日凌晨0時，在一片土黃色泥水中逐漸看到地下室泡水的車輪，27日清晨6時，該處市巡課同仁至地下室進行設備點檢及擦拭。
黃志榮指出，台電公司高雄區營業處在受淹水的日安地球大樓大樓地下室，共有13具變壓器、3具開關，該處共進行3次試送電，並由大樓天井，以吊車汰換4具故障變壓器，同時進行損壞線路查修，於27日下午4時16分成功送電完成，讓該大樓421戶有電了。
黃志榮並指出，該區處此次除了藉機徹底檢測該棟大樓開關、保護設備及變壓器，也提醒用戶務必尋求電器承裝業，將泡水的自有開關箱，進行烘乾擦拭，才能確保用電之安全。