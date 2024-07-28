奧運桌球／莊智淵坐鎮！19歲高承睿4：1退伊朗奪首勝 闖男單32強
在法國舉行的巴黎奧運桌球項目，台灣19歲新星高承睿迎來生涯第一次奧運，今（28）日在男單64強率先登場，高承睿首戰交手伊朗選手Nima Alamian，老大哥「桌球教父」莊智淵在場邊親自坐鎮，經過5局對戰，高承睿以總局數4：1擊敗Alamian，順利闖進男單32強，拿下奧運生涯的第一勝。
特派記者路皓惟/巴黎報導
高承睿在男單64強賽與Alamian正面交鋒，這是雙方首次交手。首局高承睿先以11：7拿下，次局高承睿趁勝追擊，以11比2再下一城。對手Alamian在第3局回穩，以11：9搶下1局。
第4局高承睿以5：0攻勢開場，以11：5順利拿下，第5局高承睿不給對手翻盤的機會，連取4分鎖定比賽勝利，以11：4奪勝，收下32強門票。下一戰高承睿將要對上羅馬尼亞選手Ovidiu Ionescu。
高承睿、林昀儒出征男單 莊智淵專注團體賽
本屆奧運中華桌球隊男團由高承睿、林昀儒和莊智淵組成跨世代組合，而女團則是鄭怡靜、簡彤娟和陳思羽3人組成；高承睿、林昀儒將參加男單，莊智淵則專注團體賽，至於女單由鄭怡靜、簡彤娟代表。
另外，陳思羽與林昀儒搭檔出戰混雙，順利挺進8強，將要對上大魔王中國「莎頭組合」、頭號種子王楚欽、孫穎莎。