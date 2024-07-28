直擊／辣妹聽Energy復出大哭！13歲追到現在：第一次單獨看演唱會
最殺唱跳男團Energy昨（27）日開始一連在台北小巨蛋舉行2場演唱會，吸引上萬粉絲前往朝聖。《NOWnews今日新聞》記者到現場直擊，發現許多歌迷都是從20年前就一路追隨他們到現在，一名豹紋辣妹還說，自己從13歲就喜歡Energy，聽到他們復出的時候忍不住大哭，「天啊！很不可思議！」這次特別一個人來朝聖他們的復出的第一場演唱會。
記者朱祖儀／台北報導
該名辣妹透露，追Energy已經很久了，從13歲一直到現在都還是非常喜歡他們，當時Energy才剛出道，沒想到之後卻解散，但這段期間都還是一直很關注他們的動態，沒想到今年初就聽到他們回歸消息，直接當場落淚，因為覺得很不可思議，「他們都各奔東西，知道他們再合體的時候就覺得滿激動的，現在講一講也有點想哭。」
她也透露，演唱會的門票是朋友幫忙搶到的，但因為工作問題只會看一場，「心情滿激動也很緊張，我人生第一次一個人來看演唱會」，也說之前五月天演唱會上，Energy當嘉賓的時候，自己沒有去看，覺得很可惜，所以很期待這次的演唱會。
另外，也有一組歌迷表示，當初得知Energy解散的時候覺得很難過，但團員分開之後也還是有各自發展，所以很支持，也從來沒有脫粉過，現在終於等到他們回歸，台北和高雄的演唱會都會去支持，他們也買了不少周邊，包括衣服、襪子、包包等，花了大概4千元以上。