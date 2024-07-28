熱帶低壓逼近台灣！停班停課機率0　周一全台變天「開始下雨」　

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劉宇其解釋，所謂的「垂直風切太大」是指，高層的風和低空的風，上下風速差異過大，會破壞結構，無法形成颱風，此外，颱風的雲層大多都會發展的很厚實，厚實的雲，會跟颱風中心結合在一起，只要高空的風和低空的風差距很大，就會讓雲跟颱風的中心分開，而分開之後低壓就不容易發展，也就不會成為颱風。
而最讓上班族關注的就是颱風是否會「停班停課」，從氣象署的預測來看，機率應該等於是0了。預報員提醒，下週沒有颱風，但天氣狀況會受到低氣壓影響，全台各地都會有短暫陣雨或雷雨的出現。週一、週二東半部地區會有局部大雨出現，西半部地區易有短暫陣雨，中午過後也要慎防大雷雨。氣溫方面，因低壓帶帶來降雨，氣溫會稍稍降溫，全台大約會是33~35度。
隨著低壓、颱風影響的結束，各地恢復白天高溫33~35度的天氣，紫外線指數也要開始留意。氣象署提供一週天氣重點：
週一、週二：菲律賓東低壓移近臺灣，水氣短暫增加，低壓發展有限。「水氣增多」的情況底下，東半部、恆春半島短暫陣雨或雷雨，週一晚間局部地區較有感，水氣稍增，西半部天晴、偶有局部發生的陣雨雷雨快速過，容易出現午後雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。
週三～週日：偏南風，會是天晴、午後雷陣雨的情況，清晨上午，中南部海陸風作用下沿海有局部降雨。