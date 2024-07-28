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熱帶低壓逼近台灣！停班停課機率0　周一全台變天「開始下雨」　

▲明（29）、後（30）日兩天因位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，會讓全台都有下雨的機會。（示意圖／記者林則澄攝）
▲明（29）、後（30）日兩天因位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，會讓全台都有下雨的機會。（示意圖／記者林則澄攝）

記者周淑萍/綜合報導

中央氣象署指出今（28）天西半部有午後雷雨，但到了晚上就會轉為多雲到晴的天氣，今晚比較需要注意的是花東和恆春半島的迎風面會有零星的陣雨發生，至於南部相對天氣狀況穩定，民眾如果先前遇到凱米颱風影響的話，可以繼續放心整理家園。下週天氣開始出現變化，明（29）、後（30）日兩天位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，會讓全台都有下雨的機會，但因為遇到了颱風剋星的「垂直風切太大」無法形成颱風，所以停班停課的機率目前來看應該等於是0。

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中央氣象署預報員劉宇其指出，明（29）、後（30）天有菲律賓東方海面的低壓帶通過，但強度不強，且變成颱風的機會不大，預報員分析，因發展條件不好，一來是水氣不夠充足，另外就是大氣條件，因颱風剋星「垂直風切太大」，讓該低氣壓無法形成颱風。

▲20240728 天氣。（圖／氣象署提供）
▲氣象署提醒明後兩天低壓帶靠近，全台都會有降雨的可能。（圖／氣象署提供）
劉宇其解釋，所謂的「垂直風切太大」是指，高層的風和低空的風，上下風速差異過大，會破壞結構，無法形成颱風，此外，颱風的雲層大多都會發展的很厚實，厚實的雲，會跟颱風中心結合在一起，只要高空的風和低空的風差距很大，就會讓雲跟颱風的中心分開，而分開之後低壓就不容易發展，也就不會成為颱風。

而最讓上班族關注的就是颱風是否會「停班停課」，從氣象署的預測來看，機率應該等於是0了。預報員提醒，下週沒有颱風，但天氣狀況會受到低氣壓影響，全台各地都會有短暫陣雨或雷雨的出現。週一、週二東半部地區會有局部大雨出現，西半部地區易有短暫陣雨，中午過後也要慎防大雷雨。氣溫方面，因低壓帶帶來降雨，氣溫會稍稍降溫，全台大約會是33~35度。

隨著低壓、颱風影響的結束，各地恢復白天高溫33~35度的天氣，紫外線指數也要開始留意。氣象署提供一週天氣重點：

週一、週二：菲律賓東低壓移近臺灣，水氣短暫增加，低壓發展有限。「水氣增多」的情況底下，東半部、恆春半島短暫陣雨或雷雨，週一晚間局部地區較有感，水氣稍增，西半部天晴、偶有局部發生的陣雨雷雨快速過，容易出現午後雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。

週三～週日：偏南風，會是天晴、午後雷陣雨的情況，清晨上午，中南部海陸風作用下沿海有局部降雨。

▲20240728 天氣。（圖／氣象署提供）
▲氣象署提供一週降雨趨勢，周一、週二需慎防局部大雨。（圖／氣象署提供）

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