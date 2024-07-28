不爽樓上傳噪音！北市男暴怒持板手狠K鄰居頭11下　法院判決曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
許男挨打後嚇的立刻拔腿狂奔，躲進內湖麗山街一處早餐店，但廖男見狀仍不罷休，竟又衝進店內持板手打人，除造成許男5處撕裂傷、右臉挫傷腫脹等傷勢外，還害對方流出大量鮮血，所幸緊急送往醫院後沒有鬧出人命。
事後廖男坦承有持板手打人，但堅決否認有殺人故意，並辯稱若要殺人應該會拿菜刀，所以犯罪銘應是傷害罪，另外，廖男也強調，前年過年期間，主臥室上面每天都有敲擊聲傳出，自己按電鈴、找管委會求助都沒用，害的自己要去看精神科吃藥，並搬離家中一陣子，雖當時病情稍有改善，但搬回來後2樓還是每天發出噪音，實在讓人無法再忍。
對此，許男則指出，雙方做鄰居已逾30年，自己僅有3名家庭成員同住，不會有人刻意發出噪音，也曾請廖來到家中查看跑步機，想讓對方瞭解老舊公寓的聲音不一定是他家所造成；案經審理，法院認為廖男持板手敲打許男頭部達11次，且在早餐店面對旁人制止仍想繼續攻擊，顯見手段非一時氣憤所為，故認廖男行為具有殺人故意，判處5年6月，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110