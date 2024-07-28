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颱風凱米「農損逾18億元」　中南部攬前三名！農畜漁皆破2.5億元

▲由於颱風「凱米」帶給中南部地區致災性降雨，農業部表示，截至今日上午11時，農業產與民間設施估計損失18億3871萬元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲由於颱風「凱米」帶給中南部地區致災性降雨，農業部表示，截至今日上午11時，農業產與民間設施估計損失18億3871萬元。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林則澄／台北報導

颱風「凱米」帶給中南部地區致災性降雨，農業部今（28）日統計，截至上午11時農業產與民間設施估計損失18億3871萬元，單以縣市來看，屏東縣的3億8620萬元最多，往後依序則是嘉義縣損失3億8467萬元、雲林縣損失3億6838萬元，若再細分農、畜、漁產受損品項，分別是以香蕉、雞、牡蠣為最大宗。

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農業部表示，農糧署、畜牧司、漁業署彙整各個直轄市、縣市政府查報資料，截至上午11時為止各項農業產物與民間設施，估計損失18億3871萬元，其中縣市受損情形依序為屏東縣的3億8620萬元、嘉義縣的3億8467萬元、雲林縣的3億6838萬元、台南市的1億4253萬元、高雄市的1億4062萬元、南投縣損失1億756萬元。

農業部提到，農產損失估計金額12億6065萬元，農作物被害面積1萬6721公頃，損害程度26％，換算無收穫面積4347公頃，其中受損作物主以香蕉為最大宗，被害面積2883公頃，損害程度26％，換算無收穫面積744公頃，損失金額2億4194萬元，其次則是梨的8464萬8000元、番石榴的8382萬5000元、木瓜的7602萬8000元、落花生的5547萬1000元。

農業部指出，畜產損失估計金額2億5040萬元，受損畜禽主要是以185萬隻雞為最大宗，受損金額2億1480萬元，其次則是鴨、豬、鵝等，至於漁產損失估計金額2億7036萬元，受損漁產主要是以牡蠣為最大宗，換算災損面積3063公頃，受損金額1億8610萬元，其次則是虱目魚（含文蛤池工作魚）與淡水長腳蝦等。

農業部說明，民間設施損失估計金額5731萬元，分為農田流失與埋沒估計金額274萬元，主因農田埋沒3.3公頃，農田流失0.1公頃，還有農業設施估計金額5001萬元，主因水平棚架網室與塑膠布溫網室損失，再者就是畜禽設施估計金額126萬元，主因畜禽舍半倒，最後則為漁業設施估計金額330萬元，主因箱網與防疫型簡易養殖設施損失。

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