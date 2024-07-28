颱風凱米「農損逾18億元」　中南部攬前三名！農畜漁皆破2.5億元

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農業部提到，農產損失估計金額12億6065萬元，農作物被害面積1萬6721公頃，損害程度26％，換算無收穫面積4347公頃，其中受損作物主以香蕉為最大宗，被害面積2883公頃，損害程度26％，換算無收穫面積744公頃，損失金額2億4194萬元，其次則是梨的8464萬8000元、番石榴的8382萬5000元、木瓜的7602萬8000元、落花生的5547萬1000元。
農業部指出，畜產損失估計金額2億5040萬元，受損畜禽主要是以185萬隻雞為最大宗，受損金額2億1480萬元，其次則是鴨、豬、鵝等，至於漁產損失估計金額2億7036萬元，受損漁產主要是以牡蠣為最大宗，換算災損面積3063公頃，受損金額1億8610萬元，其次則是虱目魚（含文蛤池工作魚）與淡水長腳蝦等。
農業部說明，民間設施損失估計金額5731萬元，分為農田流失與埋沒估計金額274萬元，主因農田埋沒3.3公頃，農田流失0.1公頃，還有農業設施估計金額5001萬元，主因水平棚架網室與塑膠布溫網室損失，再者就是畜禽設施估計金額126萬元，主因畜禽舍半倒，最後則為漁業設施估計金額330萬元，主因箱網與防疫型簡易養殖設施損失。
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