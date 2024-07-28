林襄攜手李多慧成最強評審團！決選出16位學妹 一同登大巨蛋應援
中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」百人決選會，經過5個小時的徵選，百位選手使出渾身解數；最終在評審李多慧、林襄、小蛙、琪琪與多位老師的遴選見證下，選出16人晉級成為小龍女練習生，預告將與現役小龍女登上大巨蛋的應援舞台。
記者吳昕蓓／台北報導
徵選會評比方式以網路票選人氣、個人社群經營、棒球知識、才藝舞蹈能力、舞台渲染力、口條應對及演藝美感做為評審標準。自開放報名起不到一個月的時間，就吸引了近300位女孩的熱情參與；第一階段的審查也選拔出100名女孩進入投票階段及決賽；短短7天內的投票，也高達10萬人次參與；百人決選也順利選出16位選手晉級練習生。
16位順利晉級成為小龍女練習生名單為陳玉婷、莊懿暄、梨理、徐姵宸、李依靜（靜靜）、吳伊仙、柳昕妤（柳柳）、鄒美惠（鄒鄒）、邱怡瑄（瑄瑄）、卓立群、鄭㚥晅（維尼）、詹芷倩、劉芷曈（曈曈）、各務禮美奈、鄭佩欣、掌沛妤，她們將接受啦啦隊安排進行相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務與上場應援。
身為學姐的林襄當天還提醒參賽者們不能怯場：「在有限的時間內，一口氣要看100位女孩，所以我比較在意的是『現場渲染力』這部分，如何可以在短時間內就讓我驚艷記住，因為在球場上渲染力也是很重要的特質。」而李多慧則是最注重參賽者的表情與活力：「你們都很棒，加油！」林襄也以自身經驗鼓勵，「相信自己，可以在自己喜歡的舞台上發光，加油。」