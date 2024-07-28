《零日攻擊》演繹台海戰爭 邱毅：賴清德搞文化台獨起手式
由聯電創辦人曹興誠所投資的《零日攻擊 ZERO DAY》，講述中國大陸武統台灣過程引發熱議，對此前立委邱毅今（28）日表示，曹興誠所支持的黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，還請了不少港獨明星，稱這是標標準準的文化台獨影劇，也是賴清德上任後搞文化台獨的起手式，必須密切關注。
記者陳威叡／台北報導
《零日攻擊 ZERO DAY》日前公布預告片引發熱議，對此邱毅表示，賴清德迫於大陸的壓力，不敢冒然搞法理台獨，宣布成立台灣國，但很積極的搞文化台獨，第一招就是拍十集電視劇，然後剪輯成一部電影，叫《零日攻擊》，講的是大陸攻台前7天，台灣所發生的事情，把抗中保台透過電影和電視劇表達出來。
邱毅指出，《零日攻擊》是由賴清德文化台獨的總旗手鄭麗君、林錦昌總策劃，實際拍攝是由很熟悉拍電影電視劇的小野負責。小野本名叫李遠，就是賴清德任命的文化部長，過去出身國民黨中影公司，替國民黨拍政令宣導的電影，政黨輪替以後，他投靠民進黨，當然要替抗中保台，文化台獨效忠賣力。
邱毅說，這部電影電視劇的出資者是台獨企業家曹興誠，他支持的黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，還請了不少港獨明星，如杜汶澤等人來演出，這是標標準準的文化台獨影劇，也是賴清德上任後搞文化台獨的起手式，必須密切關注。