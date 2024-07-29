天氣預報／低氣壓接近台灣各地今慎防「局部雷雨」 高溫32至34度
今（29）日天氣，低氣壓接近臺灣東方近海，各地天氣轉趨不穩定，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的可能；西半部則為時晴時雨，中午過後配合熱力作用，易有局部大雷雨。今天各地高溫大致介於32至34度間，下雨的時候仍稍悶熱。
記者周淑萍/綜合報導
中央氣象署指出，今（29）、明(30）日兩天位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，會讓全台都有下雨的機會，但因為遇到了颱風剋星的「垂直風切太大」無法形成颱風，所以停班停課的機率目前來看應該等於是0。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至34度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率10％，氣溫攝氏27至34度
📍桃園市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏27至33度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏26至32度
📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至32度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲短暫陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏26至32度