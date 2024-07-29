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天氣預報／低氣壓接近台灣各地今慎防「局部雷雨」　高溫32至34度

▲低氣壓接近台灣，氣象署提醒，台灣今天各地需要慎防「局部雷雨」，全台高溫會來到32至34度。（圖／記者徐銘穗攝）
▲低氣壓接近台灣，氣象署提醒，台灣今天各地需要慎防「局部雷雨」，全台高溫會來到32至34度。（圖／記者徐銘穗攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（29）日天氣，低氣壓接近臺灣東方近海，各地天氣轉趨不穩定，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的可能；西半部則為時晴時雨，中午過後配合熱力作用，易有局部大雷雨今天各地高溫大致介於32至34度間，下雨的時候仍稍悶熱。

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中央氣象署指出，今（29）、明(30）日兩天位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，會讓全台都有下雨的機會，但因為遇到了颱風剋星的「垂直風切太大」無法形成颱風，所以停班停課的機率目前來看應該等於是0。

▲一圖看完全台今（28）日的天氣狀況。（圖／翻攝氣象署官網）
▲一圖看完全台今（28）日的天氣狀況。（圖／翻攝氣象署官網）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣

📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至34度

📍新北市：晴時多雲，降雨機率10％，氣溫攝氏27至34度

📍桃園市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至34度

🟡中台灣天氣

📍台中市：多雲短暫陣雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡南台灣天氣

📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏26至32度

📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至32度

🟡東台灣天氣

📍花蓮縣：多雲短暫陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏26至32度

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