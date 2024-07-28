台南今淹水全退　黃偉哲：市府團隊全力投入災後復原

凱米颱風肆虐造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區積淹水，繼鹽水、後壁已於昨(27)日下午退水後，南市府將移動式抽水機集中到麻豆區，加速抽乾，今(28)日完成抽排作業，目前台南已無淹水情形。市長黃偉哲今天下午再度前往麻豆小埤里視察向正在清理環境的民眾表達關心，同時請區公所及相關單位協助災後清理，做好消毒工作及後續補助等事宜。
記者郭俊暉／台南報導
市府水利局將抽排水機集中至麻豆柚子園，加速抽乾柚子園的積水，確保老欉文旦順利生長，期能減少損失 。經過一夜抽排、搶救文旦大作戰，今天早上8點麻豆小埤里的柚子園積水已全部抽乾。
黃偉哲表示，後續將全力投入災後復原以及各項補助事宜，盡全力讓市民儘早恢復家園、回歸生活正規。黃偉哲進一步指出，下週可能有另一波低壓帶接近，已特別拜託中央調度抽水機前來台南待命 。
黃偉哲繼昨天下午在鹽水、後壁水退之後，隨即前往麻豆關心淹水情形，他表示，麻豆是國內文旦、柚子主要產區，全年就收成這一次，農民心血絕不能化為烏有！黃偉哲強調，台南全面已無淹情形。中秋節時民眾仍有機會品嚐到高品質的文旦柚。
黃偉哲也透過臉書，表達對行政院、國軍、民意代表、市府團隊，以及民間團體的感謝。黃偉哲感謝發文表示「會盡一切努力早日讓大家恢復正常生活！」「感謝協助運送物資給災民的市民朋友」「感謝及慈濟師兄師姐們的愛！」